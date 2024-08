A sepsiszentgyörgyi csapat vereséggel, a kolozsvári együttes döntetlennel hangolt az egymás elleni összecsapásra. Öt fordulót követően az Universitatea Craiova és a Galaci Oțelul mellett csak a Ioan Ovidiu Sabău irányította fekete-fehér mezes gárda veretlen a bajnokságban, az említett három alakulat pedig a táblázat első három helyén áll. A székelyföldi és a kincses városi csapat korábban négyszer mérkőzött meg az első osztályban, kétszer a Sepsi OSK, egyszer az Universitatea győzött, illetve idén februárban osztoztak a pontokon, miután egyik együttes sem szerzett gólt. A két gárda az eddigi öt játéknapot hasonló mutatókkal zárta, hétszer voltak eredményesek, azonban Bernd Storck legénysége hat, a nyáron a játékoskeretét tizennégy labdarúgóval megerősítő Kolozsvár mindössze négy találatot kapott.

„Nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen a csapatok hasonló játékerőt képviselnek, a táblázatban mindössze egy pont a különbség közöttük. A kolozsvári együttes erős, remekül kezdte a bajnokságot, még nem szenvedett vereséget. A nyáron sok játékost igazolt, köztük nagyon jókat is szerződtetett, talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy a keretük közel felét kicserélték. Ellenfelünk a hazai pálya előnyét is élvezheti, számunkra ez a kiszállás komoly kihívás lesz. A Craiova ellen is sok helyzetünk volt, viszont ezeket nem értékesítettük, jelenleg a gólszerzés jelenti a legnagyobb problémánkat. Marius Ștefănescu távozásával fontos labdarúgót vesztettünk, az újaknak pedig időre van szükségük, hogy felvegyék a ritmust. Számos lehetőséget kialakítunk, ám a hatékonyságunk hagy némi kívánnivalót maga után, ezen kell javítanunk. Még csak az idény elején vagyunk, türelemre és néha szerencsére van szükségünk. Lépésről lépésre haladunk, az elmúlt héten az edzések jól sikerültek, bár a meleg néha megnehezítette a felkészülésünket” – mondta Bernd Storck vezetőedző.

Eredmények, 6. forduló: Unirea Slobozia–FC Petrolul Ploiești 1–2 (gólszerzők: Gele 29., illetve Rădulescu 40., Tudorie 77.), Universitatea Craiova–Glori Buzău 5–1 (gsz.: Maldonado 35., Bană 45., Mitriță 64., Mekvabishvili 73., Căpățînă 84., illetve Budescu 67.,), FC Botoșani–Aradi UTA 1–0 (gsz.: Sadiku 79.), FCSB–Jászvásári Poli 0–1 (gsz.: Bordeianu 27.). (miska)