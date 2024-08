Új versenyhelyszínnel bővült a 2024-es Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság, szombaton Árkoson a helyi Barabás Lovarda szervezésében tartották meg a népszerű küzdelemsorozat hatodik fordulóját. A pályaavató háromszéki szempontból roppant jól sikerült, hiszen a lehetséges tizennyolc dobogós helyezésből tizenkettőt Kovászna megyei sportolók gyűjtöttek be.

A Benedek-mező és Nyujtód után ismét – immár harmadik alkalommal – Háromszéken találkozott a Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság mezőnye, hiszen szombaton az árkosi Barabás Lovarda szervezésében tartották meg a nagy érdeklődésnek örvendő viadal hatodik fordulóját. Ahogy az idény eddigi versenyein is, a Kovászna megyei lovasok most is kitettek magukért, mivel összesen tizenkét dobogós helyezéssel zárták a hét végi erőpróbát. Az ügyességi versenyt a hazai sportolók uralták, a díjugratók 50 centiméteres kategóriájában, a 12 év alatti és feletti korosztályban öt dobogós helyet szereztek a háromszékiek. A 70–80 centiméteres kategóriában Horváth Gyopár és Izidor (Napos Oldal Lovarda, Sepsimagyarós) vezényletével újabb hármas Kovászna megyei pódiumot ünnepelhettünk, míg a 90–100 centiméter magas akadályú vetélkedőben Máreffy Otília és Berci (Kádár Horse Training Center, Nyujtód) a harmadik helyen végzett.

A Kovászna, Hargita és Maros megye fiatal lovasainak versenyzési lehetőséget biztosító bajnokságból már csak a döntő van hátra, amelyet pénteken Gyergyószentmiklóson rendeznek meg a XVII. Székelyföldi Lovas Ünnep nyitónapján.

Az eredmények: * ügyességi verseny: 1. Fekete Örs / Yola, 2. Veress Nóra / Zala, 3. Kisgyörgy Anna / Yola (mindhárman a Barabás Lovardától, Árkos) * díjugratás, 50 centiméteres kategória – 12 év alatt: 1. Barabás Dávid / Zafír, 2. Kis Kincső Anna / Yola (mindketten a Barabás Lovardától), 3. Néma Sára Borbála / Shila (Remetei Lovasklub, Gyergyóremete); 12 év felett: 1. Lőrincz Eszter / Kócos, 2. Hatházi Ivett / Zafír, 3. Kercsó Beáta / Azir (mindannyian a Barabás Lovardától); 70–80 centiméteres kategória: 1. Horváth Gyopár / Izidor (Napos Oldal Lovarda, Sepsimagyarós), 2. Alexandra Dan / Zsámbék (Vadon Lovas Klub, Benedek-mező), 3. Balázs Nóra / Zafír (Barabás Lovarda); 90–100 centiméteres kategória: 1. Kovács Jázmin / Shila (Remetei Lovasklub), 2. Tifán Patrícia / Colin (Septimia Lovasudvar, Székelyudvarhely), 3. Mátéffy Otília / Berci (Kádár Horse Training Center, Nyujtód); 100–110 centiméteres kategória: 1. Petréd Gáspár / Bilbó, 2. Kósa Ágota / Bilbó (mindketten a Remetei Lovasklubtól), 3. Pap Krisztina / Hádész (Septimia Lovasudvar).