Románia a NATO erős pillére

Klaus Iohannis a román tengerészet napja alkalmából tartott ünnepségen mondott beszédet. Emlékeztetett arra, hogy a fekete-tengeri régió az euroatlanti biztonság szempontjából stratégiai fontosságú térséggé vált, és ezt a NATO legfontosabb stratégiai dokumentumaiban hivatalosan is rögzítették. „A washingtoni NATO-csúcstalálkozón valamennyi szövetséges hangsúlyozta, hogy továbbra is szilárdan elkötelezettek a fekete-tengeri térség biztonsága és stabilitása mellett. Ez nagyon jó eredmény országunk számára” – hangsúlyozta. Az államfő szerint Románia biztonságos és stabil ország, amelyik visszafordíthatatlanul a demokratikus fejlődés útjára lépett. „Itt, a Fekete-tenger partján, Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújának szomszédságában minden eddiginél világosabban látjuk Románia elmúlt évekbeli politikai, diplomáciai és katonai erőfeszítéseinek eredményeit. Országunk ma a legszilárdabb biztonsági garanciákat élvezi, és a román állampolgárok védettek az összes lehetséges fenyegetéssel szemben” – jelentette ki. Iohannis felsorolta Bukarest néhány kezdeményezését a regionális biztonság területén, köztük a tengeri aknák felszámolására létrehozott román–bolgár–török munkacsoportot. Emlékeztetett arra, hogy jelenleg mintegy ötezer külföldi NATO-katona tartózkodik Romániában, számuk pedig folyamatosan nő. Hozzátette: Románia továbbra is fontos pillére a regionális és euroatlanti biztonságnak, „szolidaritást vállalunk NATO-szövetségeseinkkel és európai uniós partnereinkkel Ukrajna támogatásban”. Iohannis példamutatónak nevezte a román tengerészek odaadását, kitartását és áldozatkészségét. Kijelentette, hogy a román haditengerészet a román nemzet erejének és ellenálló képességének szimbóluma. Ugyanakkor dicsérte a tengerészek szakértelmét, és nagyra értékelte, hogy a konstancai ünnepségeken szép számban vettek részt érdeklődők.

A konstancai rendezvényen jelen volt Nicolae Ciucă szenátusi elnök is, aki emlékeztetett arra, hogy Konstancától kis távolságra „már hallatszik a háború hangja”. Kijelentette, hogy Ukrajna nemcsak a területét védi, hanem a demokratikus értékek és a jogállamiság nevében is harcol az agresszor Oroszország ellen. „Az ukrán terület illegális megszállása a Krímben kezdődött, és az egyik első helyszín, amelyet Oroszország elfoglalt, Szevasztopol kikötője volt. Ez mutatja, hogy mennyire fontosak a tengeri útvonalak, és mennyire fontos a védelmük” – jelentette ki. Emlékeztetett arra is, hogy a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu településen épül Európa legnagyobb NATO katonai bázisa, mert az Észak-atlanti Szerződés Szervezete felismerte a Fekete-tenger stratégiai jelentőségét; hozzátette, hogy Romániának is be kell fektetnie a saját védelmébe és biztonságába.

Marcel Ciolacu miniszterelnök aznap a Neamţ megyei Văratec kolostorába látogatott el, és Facebook-oldalán mondott köszönetet a tengerészeknek.

Geoană utódját keresik

Kelet-európai személyt keres Mark Rutte, a NATO új főtitkára a Politico portál szerint Mircea Geoană október elsején megüresedő főtitkárhelyettesi tisztségének betöltésére. Lehetséges utódjaként Radmila Šekerinska volt északmacedón védelmi minisztert és Mariya Gabriel volt bolgár miniszterelnök-helyettest is emlegetik. Geoană emlékeztetett arra, hogy a helyetteséről Mark Rutte főtitkár dönt, és reményét fejezte ki, hogy egy új tagállambeli hölgyre esik majd a választása. A román politikus NATO-mandátumának lejárta után jelenti be az államelnök-választással kapcsolatos döntését, de ha indul, mindenképpen függetlenként teszi.