Pedig tele van a világháló a „hőstetteikkel”: legutóbb a hétvégén ugrott neki egy hárombocsos anyamedve az őt túl közelről etető fényképezőknek. A szenzációhajhászoknak nem esett bajuk, ami valószínűleg tovább növeli majd e veszélyes szórakozás vonzerejét. Már vannak, akik külföldről is ezért jönnek. (Digi24)

NYUGAT-NÍLUSI LÁZ ERDÉLYBEN IS. Június és augusztus közepe között hét nyugat-nílusi vírusfertőzéses esetet regisztráltak Romániában: kettőt Bukarestben és környékén, hármat azonban Erdélyben (egyet-egyet Maros, Beszterce-Naszód, illetve Szatmár megyében) és kettőt délen (egyet-egyet Dâmbovița és Giurgiu megyében). Az igazoltan nílusi lázban megbetegedett személyek közül hat férfi és egy nő, hárman 70 év felettiek, ketten-ketten pedig a 60–69, illetve a 40–49 éves korosztályhoz tartoznak. A betegség az esetek 80 százalékában tünetmentes, akit lever, az influenzáéhoz hasonló tüneteket mutat: láz, hányinger, izomfájdalom, kötőhártya-gyulladás, arcpirulás, fényérzékenység; szövődményei halálosak is lehetnek. A fer­tőzést szúnyogok terjesztik. (Főtér)

GYILKOS TÁJÉKOZATLANSÁG. Gyerekek haltak meg vagy kerültek életveszélybe amiatt, hogy a hozzátartozók nem megfelelő, mérgező szereket használtak a testi paraziták eltüntetésére vagy a lakások fertőtlenítésére. A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Sürgősségi központjának vezetője, Csiszér Csaba a szerencsétlenségek megelőzésére átiratban hívja fel a helyi önkormányzatok figyelmét, hogy az esetleges tragédiák elkerülésére ezeket a beavatkozásokat csak és kizárólag szakemberek (háziorvosok, közösségi asszisztensek stb.) bevonásával végezzék el. Elmondta: az állatokban megtelepedő paraziták elleni szerről van szó, amely a haszonállatokra nem veszélyes, az emberre viszont annál inkább: a bőrrel érintkezve pillanatok alatt a szervezetbe juthat, és akár halált is okozhat. A szóban forgó szer – mellyel a hozzátartozók gyakran a fejtetűt szeretnék kiirtani a gyerekek hajából – tulajdonképpen a juhok fürösztésére, kullancsok és egyéb élősködők ellen van kifejlesztve, és nagy mennyiségű vízben oldják fel, mielőtt az állatokat megfürösztenék benne. Akadtak azonban szülők, akik a gyerekek hajára kenték, vagy az épületet fújták be, ami szintén nagyon veszélyes, hiszen így a ruhákra is rá tud kerülni, és amikor felveszik azt és enyhén megizzadnak, a bőrön keresztül beszívódik a szervezetbe a méreganyag. A legutóbbi, általuk ismert mérgezés Gyergyóditróban és Gyergyószentmiklóson történt, utóbbiban egy hároméves kislány meghalt. Más esetekben kórházba kerültek gyermekek, és a gyors, hathatós intézkedésnek köszönhetően megmenekültek. Csiszér elmondta, az is gond, hogy könnyen hozzáférhető szerekről van szó, amelyeket az állatorvosok szerint sem kellene szabadon árusítani. (Székelyhon)