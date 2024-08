A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben a városháza sportirodájával huszonhetedik alkalommal szervezett napközis tábort a céhes városban. A táborba harminckilenc 6 és 10 év közötti helybeli, torjai, csernátoni, gelencei és kézdiszentkereszti iskolás gyermek kapcsolódott be, akik naponta 9 és 16 óra között különböző, tematikusan felépített tevékenységeken vehettek részt.

A tábor célja, hogy a sportot és a természetet szerető gyermekek és az egyesület egymásra találjanak. A gyermekeknek olyan játékos tevékenységeket szerveztek, melyek által felhívták figyelmüket a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságára, emellett rengeteg kommunikációs, ráhangoló-hangulatoldó, valamint mozgásos programmal is szórakoztatták őket. Ugyanakkor izgalmasabbnál izgalmasabb csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vettek részt.

A tábor meghívottja volt Gál László kézdivásárhelyi ökológus és természetfilmes, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatója, aki a Transylvanian Wildlife projekt képviseletében a madarak fontosságáról tartott elő­adást, Kocsis Zoltán testnevelő tanár, a sportiroda vezetője pedig naponta labdarúgással emelte a bejárós tábor programjának színvonalát. A tevékenységbe a Be Active, Be Green projekt hat külföldi ESC-önkéntese is bekapcsolódott. A négy nap alatt igazi barátságok köttettek, új ismereteket szereztek a gyerekek, sok kalandos feladattal, élménnyel lettek gazdagabbak. A következő bejárós tábort szeptember 3. és 6. között tartják.