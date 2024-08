Írjunk könyveket?

Először elnökünk, Klaus Iohannis írta meg Pas cu pas (Lépésről lépésre) című önéletrajzi könyvét, és sokak szerint azt bizonyította be vele, hogy írónak jobb, mint államelnöknek. Arra gondoltam, hogy lefordították magyar nyelvre is, mert amikor el akartam olvasni, arról értesültem nagy örömmel, hogy a Lépésről lépésre című könyv 2024 novemberétől újra kapható lesz, bár az ismertető szerint a kötetben a gyermek fizikai, érzelmi és értelmi fejlődését lehet nyomon követni a születéstől egészen 6 éves korig. Kétségeim támadtak, és rájöttem, hogy két könyv is létezik Lépésről lépésre címmel, egyik románul, a másik magyarul. A Iohannis-féle könyv állítólag az elnök fejlődéséről regél, szintén születésétől, de egészen elnökké válásáig. Nincs mit tenni, el kell olvasni mindkettőt! Még plágiumról vagy címlopásról is szó lehet, amiből sajtóper is kerekedhet. Mindkettőt elolvasva az ember megtanulhatja, hogy nulla éves korától hatévesig és majd tovább miként lehet államelnököt nevelni vagy faragni csemetéjéből.

Ráadásul nemsokára megjelenik egy újabb könyv is, amelyből viszont azt tanulhatjuk meg, hogy milyen módszerrel gyúrható a gyerekből jó katona, majd miniszterelnök. Ezt az újabb könyvet a liberális pártelnök és volt miniszterelnök, Nicolae Ciucă írja nagy sebességgel, Egy katona a haza szolgálatában címmel. Ebből egyelőre csak annyit lehetett megtudni, hogy miként lehet (a Snoop oknyomozó portál szerint) három hónap alatt kétmillió euróba kerülő plakátkampányt szervezni (amely a könyvet reklámozza) költségvetési forrásokból, és ez az összeg novemberig négymillió euróra emelkedik. (De mintha nem is a könyvet, hanem Ciucăt reklámozná!) A nagy hazafi, az európai parlamenti képviselő Rareș Bogdan megmondta, hogy a könyv megjelenése boldoggá teszi.

Máris készülök, hogy megjelenése előtt feliratkozzam a könyvre, mert bizony ilyen reklám után biztosan gyorsan elkapkodják.

Bogdan szerint a Ciucăé fontos politikai könyv lesz, olyanszerű, mint amilyen Angela Merkel volt német kancellár asszonyé vagy Barack Obma korábbi amerikai elnöké, sőt, legalább olyan jó, mint Iohannis Lépésről lépésre című könyve, ha nem jobb.

A kezdő írók inspirálódhatnak a Ciucă-könyv megjelenésének körülményeiből, mert ha nem is négymillió eurót, de esetleg pár százezret biztosan be tudnak fektetni tervezett könyvük reklámozásába – költségvetési forrásokból, mint ahogy Ciucănak is sikerült. És írni manapság könnyű. Nem kell lúdtollat faragni, tintát főzni, csak gyors egymásutánban le kell ütni a számítógép megfelelő billentyűit.

Ciucă ezzel a könyvvel azt is bizonyíthatja, hogy hamisak voltak azok a vádak, amelyekkel doktori dolgozatát illették. Azzal vádolták ugyanis, hogy az összesen 132 oldalas dolgozatából (amellyel a hadtudományok doktorává vált) legkevesebb 42 oldalt összemásolt.

Most egy szlovák politikai tanácsadó sietett Ciucă segítségére az írásban, akit Petr Pavel, Csehország elnöke ajánlott figyelmébe. A cseh elnök, aki szintén katonaember volt, írt egy könyvet, amelynek címe Az első vonalban. Mindketten egyenruhában szolgálták a hazát, sőt, mindketten vezérkari főnökök is voltak.

Most Ciucăt nehéz lenne plágiummal vádolni, még akkor is, ha bokros teendői miatt netán más vetette papírra az emlékeit, gondolatait, mert nincs két azonos életű, sorsú ember.

A cseh elnök példáját követve a könyv megjelenésével, biztosan úgy gondolja Ciucă, hogy ő is elnök lesz, mint Petr Pavel, de nem Csehországban, hanem Romániában, amelyért biztosan életét áldozná mint katona és mint elnök is. És ilyen háborúveszélyes időkben bizony ledoktorált katonai szakértőkre van szüksége az országnak, főleg, hogy esetleg még a katonai diktatúra bevezetésére is sor kerülhet. Különben is az emberek állítólag szeretik az erős, katonás vezetőket. Az ígéretek szerint a könyvéből származó teljes bevételt jótékonysági kezdeményezésekre ajánlják fel.

Csak azt nem értem, hogy miért nem ajánlották fel egyenesen jótékonysági célokra a könyv reklámozására szánt eurómilliókat.

Klaus Iohannis államelnök (balról) és Nicolae Ciucă államelnök-jelölt. Fotó: Facebook / Nicolae Ionel Ciucă