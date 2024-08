ÜNNEPI SZENTMISÉK, KENYÉRSZENTELÉS. Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától ünnepi szentmise lesz a Szent József-templomban, majd 19 órától kenyérszentelés és rövid ünnepség a templom előtti Szent István-szobornál. Ünnepi beszédet mond Antal Árpád polgármester, fellép a Vox Humana kórus, Horváth Kriszta, a Székely Mikó Kollégium diákja, Deák Anett, a Kincskeresők Néptáncegyüttes tagja. Az ökumenia jegyében imát mond Bucsi Zsolt Tamás, a vártemplom lelkésze, a kenyeret megáldja Ilyés Zsolt plébános, bemondó Nagy Zoltán történész. ♦ Baróton 18 órától Szent István-napi ünnepség és kenyérszentelés a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségen köszöntő és ima, szavalatok és énekek hangzanak el. Erdővidéki búzából és Erdővidéken őrölt lisztből sütött kenyér megszentelésére, megszegésére és szétosztására kerül sor, majd a sepsiszentgyörgyi István Ildikó és népi zenekara előadásában székelyföldi népdalok hangzanak el. Himnuszaink eléneklésével zárul az ünnepség.

ŐRTÜZEK. A magyar állam­alapítás ünnepén Háromszék 24 településének legmagasabb pontján egyszerre lobbannak fel az őrtüzek ma 21 órakor. Őrtüzeket a megye következő településein gyújtanak: Árkoson a Sepsiszentgyörgy felőli falubejáratnál, Albisban a Dálnoki-tetőn, Alsócsernátonban a Kalacs-hegyen, Baconban a Szárazajtai-tetőn, Bereckben a Martonos és Bereck közötti határnál, Dálnokban az Akasztófa gyepjén, Felsőcsernátonban a Cserefarok-tetőn, Gelencén a Nádika-tetőn, Gidófalván az Angyalos-tetőn, Ikafalván a Paphegyen, Kézdialmáson az Avas-tetőn, Kézdiszentkereszten a Butu-tetőn, Kézdiszentléleken a Perkőn, Lemhényben az Avas-tetőn, Maksán az Óriáspince-tetőn, Nagyborosnyón a Barom-hegyen, Ozsdolán a Luci-tetőn, Sepsibükszádon az Olton túli, Zegán részen, Sepsikőröspatakon a Kápolna-tetőn, Sepsiszentkirályban az unitárius templom melletti legelőrészen, Torján a Cserefarok-tetőn, Uzonban a bikfalvi Zákány alján, Vargyason a Borvíz-tetőn, Zabolán a Halom-tetőn (Tatár-tető).

A magyar fotográfia napja

Augusztus 25-én, vasárnap 11 és 19 óra között székelyföldi fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri fotókiállítás formájában kerül sor a magyar fotográfia napja megünneplésére a sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonja (Pavilon Cafe) melletti sétányokon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16.15-től Egy cica 10 élete (románul beszélő), 16.30-tól Gru 4. (magyarul beszélő), 18 órától Velünk véget ér (magyarul beszélő), 18.15-től A csapda (román feliratos), 20.15-től Borderlands (magyarul beszélő), 20.30-tól A fattyú (román fel­iratos).

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.

ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hang­felvétel vissza is hallgatható.

Megjelent

Az augusztusi Korunk témája a tömegművészet. A művészi kifejezésmód egyre bővülő területén az az újabb keletű kérdés, hogy vajon a tömegművészet megállja-e a helyét a kreativitás és a kulturális relevancia szempontjából, alapos vizsgálatot igényel. Ez a lapszám a tömegművészet, annak érvényessége, létjogosultsága és a hagyományos formákhoz való viszonya közötti összetett kölcsönhatást vizsgálja a kortárs kritika tükrében. Mi lesz az elit művészet sorsa korunkban, és beszélhetünk-e még egyáltalán erről a kategóriáról? Lehet-e valaha is végleges a tömeg- és elitművészet közötti különbségtétel, vagy ezek a kategóriák olyan módon közelednek egymáshoz s játszanak egymásba, hogy ezáltal újraértelmezik a művészi értéket? A tartalomból: Zuh Deodáth: Van-e jó tömegművészet?, Keszeg Anna: A divat elviselhetetlen összetettsége, Horváth Gizella: A tömeg mint festővászon, Kányádi Irén: A művészetfogyasztás mint szabadidős tevékenység, Csepeli György: A mennyiség ellenforradalma. A folyóirat kapható a H-Press lapárudáiban.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Az állam­alapító. Augusztus 20-án a teljes magyar nyelvterületen és szerte a világban, ahol magyar közösségek élnek, ünnepségeket tartanak. Szent Istvánra, állam­alapító királyunkra emlékezünk. z Rögtönzések. Farkas Zoltán, művésznevén „Batyu”, a magyarországi táncházmozgalom ismert táncosa, Borbély Mihály a fúvós ethnojazz mestere és Lőrinszky Attila kísérletező kedvű, széles zenei eszköztárat birtokló nagybőgőművész. Hárman egy igen érdekes, zenei műfajok keveredését célzó előadásra verbuválódtak össze. z Kasza Anna és az irányított népi alkotóművészet. Ötven évvel ezelőtt, 1974 januárjában a magyar adás egy csíkszentkirályi szövőasszony, Kasza Anna kiállításáról, munkáiról számolt be.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8 és 18 óra között a következő utcákban szünetel az ivóvízellátás: az 1918. december 1. úton a Nicolae Bălcescu utca és a Grigore Bălan út között levő magánházaknál; a Belvárosi Református Egyházközségnél; az 1918. december 1. úti 23-as tömbház A és B lépcsőházában, a 6-os tömbház A és B lépcsőházában; az Arany János utcai 1A és 1B magánháznál; a Zefír és Esthajnalcsillag utcában; a Lázár Mihály utcai 63-as tömbház A, B, C és D lépcsőházában; a Grigore Bălan tábornok úton az 1918. december 1. út és a Dália utca közti szakaszon, a volt Romtelecom épületében és az Adonis gyógyszertárban. 21-én, szerdán 8–18 óráig a Puskás Tivadar, a Nagy György utcában, az Olt utcai 3-as tömbház A, B, C, D lépcsőházában, a 2-es tömbház A, B, C, D lépcsőházában, az 1-es tömbház A, B lépcsőházában, a Grigore Bălan tábornok úti 30-as tömbház A, B, C lépcsőházában, a 31-es tömbház A, B, C lépcsőházában, valamint a 32-es tömbház A, B lépcsőházában nem lesz ivóvíz. • Kézdivásárhelyen 21-én, szerdán 9–16 óráig az 1918. december 1. utcában szünetel a szolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Erősdön és Előpatakon, szerdán Hidvégen és Nyáraspatakon. Honlap: tega.ro.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (0267 317 318) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) patika a szolgálatos. Honlap:

colegfarmcovasna.ro/hu.