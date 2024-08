Aki sokat jár, sokat lát. És hogy még többet lásson, betéved ide-oda. Kevésbé látogatott helyekre, olyanokra, amelyekről a városlakók többsége egyáltalán nem is tud, vagy ha mégis, hát csak létezésükről. Holott például egy ócskavastelepnek is van szépsége. Vagy szomorúsága. Nézőpont kérdése.

Furcsa világot élünk mostanság, mert bár trend az újrahasznosítás, mégis annyi minden kerül a szemétbe, hogy azt emberi ésszel felfogni már-már képtelenség. És most nem bizonyos dolgok értékének nem ismeréséről szólnék, a világháló telis-tele van olyan hírekkel, hogy több száz dollár/euró értékű tárgy került elő a szemétből, mi több, kukabúvár-mozgalom néven olyan törekvés is szárnyra kapott, melynek hívei céltudatosan a szemetesekben turkálnak, hogy olyan dolgokat keressenek, amelyek továbbra is szolgálhatják az emberiséget. A mozgalom nálunk sem ismeretlen, bár kissé más formában dívik, honi hívei inkább a megélhetést tartják szem előtt, semmint az emberiség szolgálatát, s ennek következményeként a kirámolt tartalmú szeméttároló mindennapos látvány jobb sorsra érdemes városunkban. Fotók is megjelennek róluk időnként bizonyos arra szakosodott oldalakon, akár olyanok is, melyek a tett elkövetése közben készültek, a felvételek kísérőjeként megszámlálhatatlan hozzászólással, melyek zömének lényege: lám-lám, ismét nem végzi kötelességét az arra hivatott szerv vagy szolgálat. Hogy ilyenkor egy piciny kis lépést még meg kellene tenni, az ritkán jut eszébe fényképezőnek, kommentelőnek egyaránt: nevezetesen az, hogy azonmód értesíteni kellene az illetékeseket a szabálytalanságról. No de a polgári öntudat nem iskolai tantárgy, hát nincs is ahonnan tudomást szerezzen róla az egyszerű halandó.

Ócskavastelepre kalauzoltam volna a kedves olvasót, de elkalandoztam az újrahasznosítás elmélete és gyakorlata közti különbség felmutatása felé, térjünk hát vissza a tárgyra. Felmérhetetlen kincsesbánya tud lenni egy ilyen lerakat, legalábbis annak, aki a rozsdahalomban képes az értéket meglátni. Néha történetek is kikerekednek így, mint a Honvédemlék egykori kerítéséé: a 20. század elején, mikor még vásártér volt a mai Erzsébet park helyén, kovácsoltvas térválasztó övezte az oroszlános emlékművet, mely a tér parkosítása után fölöslegessé vált, elbontották hát, az elemeket valahol, egy udvar félreeső zugában tárolva. Amikor az 1950-es évek végén Kökösben a Gábor Áron elestét megjelölő emlékművet felállították, szerencsés módon valakinek eszébe jutott a hányódó vaskerítés, kiszállíttatták hát oda, hogy a három kőtömbnek védelmet nyújtson. A kor szokása szerint kalákában készült el az emlékmű, a vaskerítést is helyiek állították fel, néhány elemére azonban nem volt szükség, azokat az egyik mester hazavitte. Halála után örökösei eladták a bennvalót, a vásárló pedig a néhai gépész sok felgyűlt vasholmiját az ócskavasba szállította. Régebb szokásuk volt a múzeumi alkalmazottaknak az ócskavastelepeket alkalmanként bejárni, így talált rá a csernátoni skanzen lelkes őre, Pali bácsi a kerítés­elemekre, meg is mentette azokat.

Manapság már másféle kincsek kerülnek az ócskavasba, muzeális érték csak elvétve, hétköznapi annál gyakrabban. Mert például a kézi húsőrlő igazán nem nevezhető kincsnek, használati tárgynak is egyre ritkábban, kikopott már a háztartásokból, lassan a falusiakból is, csak az olyan megátalkodott gyűjtők látják benne az értéket, mint Beke Ernő bácsi. No meg az ócskavastelep mindenes alkalmazottja, Attila, aki összeszedte a telepre kerülő húsőrlőket, egyfajta minikiállításként egy polcra helyezve fel a konyhák egykor nélkülözhetetlen kellékeit. Szép látványt mutatnak így, egymás mellé illesztve, szomorút is ugyanakkor: egy letűnt kor múló emlékét.

Fotó: Váry O. Péter