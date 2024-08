Minapi terepszemlénk idején senki sem tartózkodott a DAC-tónál kialakított építőtelepen, korábban a munkásoknak szállást biztosító konténerházakat és egy erőgépet rejtő bekerített terület bejáratán lakat volt. A munkaterületet lassan elkezdte visszahódítani a természet: a nádtól és a szeméttől kitakarított holtárokban ismét burjánzik a növényzet.

A kivitelező nemrég jelezte a városházának: a vállalkozás bebukott, csődvédelmet kért. Bokor Tibor polgármester lapunknak elmondta: a cégvezető azt ígérte, hogy ennek ellenére a munkálatot befejezik. Sok tennivaló nem lenne, hiszen a komolyabb építmények betonalapjai elkészültek, a kerti bútorzatot is megvásárolták. Az elképzelés szerint a filagóriákkal, piknikezőhelyekkel is ellátott területen bicikliút is helyet kapna.

A szabadidőközpont kialakítását egy európai uniós pályázat részeként vették tervbe, a városháza a Székely Katonanevelde felújításával együtt kapott rá támogatást, az önrész azonban a támogatási szerződés aláírása óta jelentősen megnőtt, az önkormányzat így már kénytelen volt hitelhez is folyamodni a városra háruló költségek fedezése érdekében.