A Krisztus Király-plébánia életében mindig rendkívüli eseménynek számít és a gyermekek nagy örömmel, kíváncsian várják már a vakáció kezdetén az evangelizációs hetet, amikor együtt lehetnek, tanulhatnak, játszhatnak és új barátokat ismerhetnek meg. Az idei evangelizációs hét sorrendben a tizenhatodik volt.

Takó István plébános érdeklődésünkre elmondta: nemcsak a városból, a környékbeli falvakból érkeztek gyerekek, hanem külföldről hazatérő unokák is részt vettek az evangelizációs táborban, katolikusok és más vallásúak egyaránt. Idén sok volt a kisebb gyermek (4–5 évesektől 10–12 évesekig), a kiskamaszok is segítettek, de a segítők jó része középiskolás diák volt, illetve olyan egyetemisták, akik itt nőttek fel. Minden napnak megvolt a maga témája, szimbóluma, amelyet az Úr Jézus példabeszédeire alapoztak. Csoportzászlót készítettek a szimbólum kapcsán, ennek volt egy felvezetése, a példabeszédek, amit a papok végeztek, s utána minden példabeszédet a fiatalok animációs előadásban bemutattak, így az irgalmas szamaritánus, a jó pásztor, az elveszett bárány és a tékozló fiú történetét. Ezt nagyon szerették a délelőtti tevékenységekben – hangsúlyozta a plébános. Délután általában kézműves-foglalkozásokon és a témához kötődő játékokban vettek részt, szombaton pedig a lemhényi felújított templomhoz zarándokoltak, ahol részt vettek a szentmisén, majd közösen énekeltek, játszottak és ebédeltek.

Közös ima a Krisztus Király templom udvarán

A gyermekek ittlétét nagyon áldásosnak éltük meg – hangsúlyozta Takó István, megjegyezve, nagy a felelősség, de minden tizenöt-húsz gyerekre legalább két felnőtt vigyázott, és mellettük számos fiatal. Sokrétű, játékos és imádságos napok voltak, emellett sokat tanultak, magyarázta, kiemelve a zenés foglalkozásokat, amikor a közös éneklés ereje átszőtte az egész tábort. „Horváth Enikő és Lőfi Gellért tanár-karnagy fantasztikus munkája eredményeként éltük meg, hogy együtt énekeltek sokan, nagyon szép volt. Már az is elégtétel, hogy együtt voltunk, de nyilván az evangelizáció gyümölcsei később érnek be” – értékelte a plébános.

Egy szeletke mennyország a földön

Az evangelizációs hét megszervezésében nagy szerepet vállalt Péter-Ilyés Kinga pedagógus, a Váradi József Általános Iskola tanítója. Mint elmesélte, 29 éve dolgozik pedagógusi pályán, lassan 13 éve jelen van résztvevőként és az előkészületi munkálatokban is, s mindezt nagyon szívesen teszi, örül e megbízásnak. „Én ezt úgy élem meg, hogy hála van a szívemben nemcsak azért, hogy ez megszületik évről évre, hogy ilyen nagy csapat gyereket vonz be, de ott van egy nagyon nagy pedagógusi csapat, egy lelkes önkéntes fiatalság, és számomra az is fontos, hogy itt felnőtt egy generáció. Olyan jó látni, hogy itt vannak azok a fiataljaink, akik gyerekként kezdték, és most már csoportvezetőként vannak jelen, vagy akár a munka részét, osztályrészét is vállalják. Ebben élem meg a legjobban az egész evangelizációs hét örömét, a hét kitartását” – hangsúlyozta.

Népes csapattal foglalkozott, 31-en kezdték a hetet, ők az egész héten kitartottak, és az az ízelítő, amit kaptak ebből az együttműködésből, egymásra figyelésből, biztosan hatékonyan kihat az életükre, vélekedett Péter-Ilyés Kinga. „Hála van bennem, az is öröm számomra, hogy a pedagógusok évről évre bekapcsolódnak. A pap bácsi sokszor mondta a héten, hogy a mennyországot éljük meg a héten itt. Tényleg voltak olyan pillanatok, amikor elhangzott: olyan jó itt lenni, ez egy kicsi mennyország. Hiszem, hogy áldás van a munkánkon. Itt vannak a volt tanítványaim, ötödikesek, hatodikosok, beköszönnek a tizenkettedikesek is, mellettük jelen vannak a visszatérő generációk is az evangelizációs héten” – összegezett.

Csoportkép a tábor résztvevőivel

Horváth Enikő pedagógus az illyefalvi László Lukács Általános Iskolában tanít. Különleges karizmája az éneklés, gitárjával és lelkesedésével csodákat művel a gyermeki lelkekben, hiszen nem könnyű összehangolni több száz gyermekhangot. A kezdetektől jelen van az evangelizációs heteken. Ennek kapcsán megjegyezte: „Isten csodálatosan működik az életünkben. Ha egy gyermeket közelebb tudunk vinni a jó Pásztorhoz, megtapasztalják az Ő irgalmát, szeretetét. Így tudunk nap mint nap megújulni szeretetben és imában. Nekem ez ad erőt, mindig töltekezem a lelkesedésükből, örömükből. Ez a legmélyebb ajándéka e hétnek. Az együtt éneklés öröme megerősíti a kapcsolatainkat, feltölt szeretettel, lelkesedéssel Isten és ember felé, ebből töltekezünk a mindennapokban”.

Vasárnap a 11 órakor kezdődött szentmisében hálát adtak a hét áldásaiért, képekben visszapörgették az eseményeket. A plébános megköszönte a nagyon sok támogató segítségét, majd elkezdődött a közösségi nap, ahol kötetlenebb együttlét során együtt ebédeltek és beszélgettek az egyházközség családjai.