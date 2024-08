Szent István intelmei jelentik a fogódzót

A Szent István-szobornál tartott rendezvény nyitányaként a régi székely himnusz, illetve a Szent István ének csendült fel Deák Anett, a Kincskeresők Néptáncegyüttes tagja gyönyörű előadásában, majd Sepsiszentgyörgy polgármestere köszöntötte az ünneplőket, hangsúlyozván: mindig jó együtt lenni augusztus 20-án, az államalapítás napján.

„Mert minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség” – idézte Szent István király ma is aktuális, Imre herceghez intézett gondolatát Antal Árpád. Mint fogalmazott, amikor nagy királyunknak döntenie kellett, „más szelek fújtak nyugatról, mint ma”, de úgy vélte, abban nem változott a világ, „hogy ma is egy-egy jól vagy rosszul választott vezető dönti el évtizedekre, évszázadokra, talán ezer évre is, hogy milyen irányt vesz egy ország, egy nemzet sorsa. Egy valami azonban egészen biztosan megváltozott: amitől óvva intette fiát is a nagy király, az manapság nemcsak felbukkan, hanem állandóan jelen van: az alázat, ami felemelne eltűnt, helyét pedig gőg és gyűlölség vette át” – mutatott rá.

Kenyérszentelés

Megjegyezte, nekünk, gyermekeinknek, sőt, az utánunk következőknek is ebben a világban kell boldogulni, illetve úgy élni, dolgozni, hogy azzal közösségünket szolgáljuk. „Képesek vagyunk-e erre a világra szabott intelmeket írni, képesek vagyunk-e olyan fáradhatatlanul, olyan odaadással tanítani fiainkat és lányainkat, ahogyan ezer éve Szent István tette – vetette fel. „Képesek vagyunk-e olyan ifjakat nevelni, akik látják a jövőt, de értik a múltat is? Akik okosan lavíroznak innováció és tapasztalat, bátorság és bölcsesség között? Értik-e majd, hogy mi miért történik, értik-e majd, hogy minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség” – fogalmazott. Azt kívánta az ünneplőknek, legyen erejük az isteni parancsolatok, Szent István intelmei fényében vezetni életüket, cselekedeteikkel pedig hagyjanak hátra olyan fogódzót a következő nemzedékeknek, amely közösségünket erősíti és nemzetünket évszázadokra megtartja.

Az ökuménia jegyében Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkipásztor mondott imát, s hálát adott egyebek mellett azért, hogy ünnepelhetünk, hogy a világ megannyi táján összegyűlhetünk, Szent István király hagyatékát őrizhetjük. Az ünnepségen közreműködött a Szilágyi Zsolt Herbert által vezényelt Vox Humana kórus, verset mondott Horváth Kriszta, a Székely Mikó Kollégium diákja. Szent István szobrának megkoszorúzását követően a magyar, valamint a székely himnuszt is elénekelték a résztvevők, majd együtt mondták el az Úr imáját, miközben Ilyés Zsolt plébános megáldotta a Diószegi pékség által felajánlott új kenyeret. Az atya emlékeztetett, ebben az imádságban Jézus arra tanított, hogy „kérjük a kenyeret, ne legyen magától értetődő, hogy van”.