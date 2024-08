Nagy gondba került a NATO, mert nem elég, hogy lejárt a volt NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg mandátuma, és helyette újat kellett kinevezni, hanem a mi Mircea Geoanănk főtitkár-helyettessége is a végéhez közeledik, és így új alfőnök is kell a NATO irányításához, amelyet pedig tulajdonképpen a háttérben leginkább az Egyesült Államok fizet és vezet. (Aki fizet, az rendeli a zenét.)

Két új vezetőnek nehéz lesz átfognia egy ilyen hatalmas szervezet irányítását, mely alig várja, hogy megtámadja Oroszország, amelyet aztán könnyedén le tudna győzni. Csak atombombát ne dobjon be Putyin, mert akkor vége víg Andrásnak és a világnak.

Elnökünk, Klaus Iohannis szívesen lubickolt volna mint főnök a NATO-ban, de őt kitúrta a volt holland miniszterelnök, Mark Rutte, akit ráadásul Románia-ellenességéről ismertünk, mert ott akadályozta a schengeni övezethez való csatlakozásunkat, ahol csak tudta. Iohannisból pedig jó NATO-főtitkár lehetett volna, mert ő alaposan meggondolt volna minden katonai lépést, hisz tapasztaltuk, hogy Románia elnökeként sem sietett el semmit, mert cotroceni-i palotájába begubózva (hacsak nem éppen kirándult valahová) a „ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna” elvet bölcsen alkalmazva lapult, és így lett tulajdonképpen a haza bölcse, akit ezért több nemzetközi díjjal is kitüntettek.

Geoană biztosan látta, hogy elnökként Romániában milyen jól el lehet éldegélni, utazgatni, ezért gondolja úgy, hogy még egyszer megpróbálja megválasztatni magát. Már egyszer próbálta, és akkor este még azt hitte, hogy ő az elnök, kidugta a pezsgőt, és reggel arra a szomorú valóságra ébredt, hogy mégsem ő, és vissza kellett dugnia. A két pártelnök, Marcel Ciolacu és Nicolae Ciucă vacillál az elnökjelöléssel kapcsolatban, hogy induljanak vagy ne, így lehet Geoană a nevető harmadik, ha megválasztják.

Az Európai Unió vezetésében nem nagyon osztottak lapot a kelet-európai országok politikusainak. Most lehet, hogy kompenzálásként a NATO-ban talán kaphat valaki valami nagyobb beosztást. Azt is rebesgetik, hogy az illetőnek nőnek kell lennie. Biztosan azért, mert úgy gondolják, egy igazi amazonnak kell kézbe vennie a katonai dolgokat, ugyanis a férfiak nem képesek határozottan fellépni a világ legerősebb katonai szervezetének élén. Az amazonokat úgy emlegették: nők, akik férfi módjára harcolnak. Így utólag, az amazonok tehetségességét látva, a mostani modern korban nosztalgiával gondolnak vissza az emberek azokra a régi szép időkre, amikor a hölgyek ilyen sikeresek voltak, harcoltak, vezették a társadalmat, és biztosan ezért szeretnének sokan fontos politikai posztokon nőket látni, mert abban reménykednek, hogy ugyanolyan sikeresek lehetnek, mint a görög mitológiában voltak.

Ha nem lenne elég jelentkező a nők köréből, akkor meg lehet oldani, hogy olyan férfiakat tennének fontos beosztásokba, akik azt mondják magukról, hogy ők nők.

Most Mark Rutte NATO-főtitkár legnagyobb gondja, hogy maga mellé egy női főtitkárhelyettest tetessen. Elég veszélyes vállalkozás, mert ha nem lesz megelégedve helyettesének munkájával, még le sem tudja teremteni úgy istenigazából, attól félve, hogy az illető hölgy molesztálással vádolhatja meg.

Egyelőre két jelölt is van a magas helyettesi posztra. A NATO székhelyén két volt fontos beosztású hölgyre koncentrálnak leginkább. Az egyik Radmila Šekerinska, Észak-Macedónia volt védelmi minisztere, akinek nagy szerepe volt hazája NATO-tagságának elérésében, ami ezelőtt négy évvel történt. A hölgy megtagadta, hogy kommentálja a jelöléséről szóló spekulációkat. Egy jó katona természetesen titokban tartja elképzeléseit, így meglepetéseket okozhat a harcokban. Különben a NATO főtitkárhelyettesi funkciójára tökéletesen megfelelne, mert ide – az európai Külügyi Tanács egyik képviselője szerint – olyan személy kell, aki nagyon hozzáértő, merész, Oroszország tekintetében intelligens, és érti a Nyugat-Balkánon felmerülő kihívásokat.

A másik jelölt lehet Bulgária volt miniszterelnök-helyettese, Mariya Gabriel, aki európai uniós biztos is volt. De szóba jöhet például Lettország volt miniszterelnöke, Krišjānis Kariņš is, aki NATO-főtitkárságra pályázott, de most – ha nincs ló, a szamár is jó alapon – szívesen lenne főtitkárhelyettes is.

Csoportkép a NATO-tagállamok vezetőinek júliusi csúcstalálkozóján. Fotó: nato.int