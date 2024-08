Jurtás cserkésztábor a Szénégető-pusztán

Az előző táborokhoz viszonyítva újdonságnak számított a négy jurta. Ilyés Botond János polgármester, cserkészparancsnok arról számolt be, hogy milyen nagy élmény volt a cserkészek számára jurtában lakni. A jurtákat a cserkészcsapat a megyei és helyi tanács, valamint a magyar kormány támogatásával vásárolta meg.

A csíkszeredai Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület képviselői mutatták be a jurták elhelyezését, az ülésrendet, valamint ismertették a honfoglalással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A cserkészek tanulmányozhatták a korabeli fegyvereket, a honfoglaló magyarok életmódját, étkezési, ruházkodási és harcászati szokásait, kaftánokat készítettek, nemezeltek, agyagoztak és bőrdíszműveskedtek. Az utolsó napon fogadalomtételre is sor került, a táborzáró szentmisét Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébános, cserkészatya celebrálta. Az utolsó két napon a viharos időjárás miatt a tervezett Attila király esküvője című jelenetet augusztus 20-án a Nádika-tetőn mutatták be, ahol a cserkészek 17. alkalommal gyújtottak lármafát. Baróti Tibor gelencei római katolikus segédlelkész megáldotta a Kelemen Dénes nyugalmazott tanító által készített szeges keresztet, a keresztút 16. állomását.