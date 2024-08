10 órától köszöntők: Maruzs Roland alezredes megbízott parancsnok (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum); Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere; Nagy Zoltán történész (Kovászna Megye Tanácsa), Dimény Attila múzeumvezető (Incze László Céhtörténeti Múzeum). Az első ülésszak elnöke Tóth-Bartos András történész-muzeológus (Székely Nemzeti Múzeum), az előadások: 10.10-től Szovjet páncélosok az Úz völgyében: a magyarországi harcok kezdete Székelyföldön 1944. augusztus végén – Számvéber Norbert alezredes, hadtörténész, levéltáros, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár igazgatója, 10.35-től A 67. székely határvadászcsoport 1944. évi harctevékenysége Háromszéken – Illésfalvi Péter hadtörténész, a HM HIM Hadtörténeti Intézet kutatója, 11 órától A 27. székely könnyű hadosztály és a Székely Határőrség katonáinak összehasonlítása a harci morál vonatkozásában – Magyarósi Sándor történész, a HM HIM erdélyi delegált kutatója, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, 11.25-től Az 1944. évi székelyföldi harcok a román szakirodalomban – Berekméri Árpád Róbert történész-levéltáros, az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi fióklevéltárának levéltárosa. A második ülésszak elnöke Berekméri Árpád Róbert történész-levéltáros, az előadások: 12.05-től A Székely Határvédelmi Erők fegyverzete az 1944. évi harcok idején – Soós Péter alezredes, a HM HIM Hadtörténeti Múzeum igazgatóhelyettese, 12.30-tól Légi háború Erdély felett – német, szovjet és román repülőtevékenység 1944 őszén – Gondos László gyűjteményvezető főmuzeológus, HM HIM Hadtörténeti Múzeum, 12.55-től 1944. június 2. – Kolozsvár bombázása a kollektív emlékezetben és ismeretlen képi forrásokban – Papp Annamária történész, újságíró, a Szabadság napilap rovatvezetője, 13.20-tól A Székelyföld laktanyái – Káplár Zsolt muzeológus, a HM Katonai Identitásért Felelős Miniszteri Biztos kabinetjének szakreferense. A harmadik ülésszak elnöke Maruzs Roland alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum megbízott parancsnoka, az előadások: 14 órától A magyar polgári szervek szerepe a hadműveleti területté nyilvánított Székelyföldön – Tóth-Bartos András történész-muzeológus, Székely Nemzeti Múzeum, 14.25-től Zalánpatak – egy székely falu a II. világháború sodrában – Préda Barna néprajzkutató, 14.50-től II. világháborús temetők és emlékhelyek a Székelyföldön – Gott­fried Barna történész-levéltáros, a HM HIM Katonai Hőskultusz és Hadisírgondozó Igazgatóságának szakreferense, 15.15-től Fogságban – A Székelyföldről román, szovjet táborokba hurcoltak sorsa – Benkő Levente történész, újságíró, a Művelődés folyóirat főszerkesztője, 15.40-től kérdések, vita, zárszó; 16 órától fogadás.

A magyar fotográfia napja Sepsiszentgyörgyön

Az Erzsébet park zenepavilonja (Pavilon Cafe) melletti sétányokon augusztus 25-én, vasárnap 11 és 19 óra között székelyföldi fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri fotókiállítás formájában kerül sor a magyar fotográfia napja megünneplésére.

Kopjafaavató ünnepség Márton Áron püspök emlékére

Az Esztelnek fölötti Borzik-tetőn augusztus 24-én, szombaton az Erdélyi Vitézi Rend Kézdiszék Székkapitánysága szervezésében kopjafaavató ünnepségre kerül sor Márton Áron püspök emlékére. A kopjafát szentmise keretében avatják fel, amelyet Tamás József püspök celebrál. A Borzik-tetőre Esztelnek Polgármesteri Hivatala elől indulnak terepjárókkal 10 órakor.

Berci Bácsi Feszt

Augusztus 23–24-én Ikavárán, Felsőcsernátonban tartják a Berci Bácsi Fesztet Mi hogy értsünk egyet, ha nem iszunk egyet? Hm? mottóval. A mai program: 18 órától ünnepi megnyitó, 18.15-től Székely Vadászkürt Egyesület, 18.40-től Deák Anett népdalelőadása (I. rész), 19 órától Harmat Citerazenekar, 19.40-től Deák Anett népdalelőadása (II. rész), 20 órától Hangolódó – a Háromszék Táncegyüttes tagjainak elő­adása; szombaton: 11 órától bejelentkezés a főzőversenyre, 12 órától a főzőverseny kezdete (regisztrációhoz kötött), 14 órától pálinkamustra (regisztrációhoz kötött), 15 órától a főzőverseny és a pálinkamustra eredményhirdetése, 15.30-tól Pakó András Férfi Dalkör, 16 órától fellép a csernátoni Szakajtó Gyerektánccsoport és az esztelneki Hamuvirág Néptáncegyüttes, 17 órától Jánó Kinga népdalénekes és tanítványai, 17.20-tól Méhész tanösvény mindenkinek – Bucsi Zsolt Tamás előadása, 18.20-tól fellép a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a lécfalvi Leza Egyesület, 19.30-tól Jánó Kinga népdal­előadása, 19.50-től Perkő Néptáncegyüttes, 20.30-tól a Berci Bácsi dokumentumfilm bemutatása, 20.45-től a Berci Bácsi dokumetumfilm vetítése – III. rész: Mesternek áll a világ – premier, I. rész: Miből lesz a cserebogár, II. rész: Vízimalmok földjén. Regisztráció a főzőversenyre és a pálinkamustrára: 0742 589 643,

lilaarany20@gmail.com.

Hitvilág

MARIAPOLI CSÍKSOMLYÓN. A Fokoláre Mozgalom augusztus 23–25. között Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi Házban találkozót szervez Mariapoli néven, amelynek mottója: „Itt vagyok, engem küldj” (Iz 6,8). A találkozón részt vesz Pál József Csaba megyés püspök és fiatalok egy csoportja a temesvári egyházmegyéből.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16.15-től Gru 4. (románul beszélő), 16.30-tól Agymanók 2. (magyarul beszélő), 18 órától Velünk véget ér (magyarul beszélő), 18.15-től Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő), 20.15-től Borderlands (magyarul beszélő), 20.30-tól Vészjelzés (román fel­iratos); szombaton: 11 órától Sirocco és a szelek királysága (magyarul beszélő) 16.30-tól románul beszélő, 11.15-től Egy cica 10 élete (románul beszélő) és 16.15-től magyarul beszélő, 18 órától Alien: Romulus (magyarul beszélő), 18.15-től Vészjelzés (román feliratos), 20.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.30-tól Dead­pool & Rozsomák (román feliratos); vasárnap: 11 órától Gru 4. (magyarul beszélő), 11.15-től Sirocco és a szelek királysága (románul beszélő) és 16.15-től magyarul beszélő, 16 órától Boonie Bears (románul beszélő), 17.45-től Velünk véget ér (román feliratos) és 20.15-től magyarul beszélő, 18 órától Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő), 20.30-tól Alien: Romulus (magyarul beszélő).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057) teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) patika, hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (telefon: 0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Honlap: dspcovasna.ro/hu.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A vízvezetékre való rácsatlakozási munkálatok miatt Kökösben ma 8– 15 óráig elzárják az ivóvizet.

TÜNDÉRVÁR FESZTIVÁL. A kovásznai székhelyű Tündérvár Székelyföldi Nagycsaládos Egyesület augusztus 24-én, szombaton a Benedek-mezőn mindenki számára nyitott Tündérvár fesztivált tart. Közel negyven gyermekprogrammal, tánc­házzal, ifjúsági kreatív foglalkozásokkal, hagyományos mesterségek bemutatójával, cirkuszi mutatványokkal várják az érdeklődőket, 15 órától fellép a Tekergők kisegyüttes, este blueskoncert zárja a fesztivált.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Középajtán, hétfőn Miklósváron és Köpecen. Honlap: tega.ro.

PROGRAMVÁLTOZÁS. A sepsiszentgyörgyi Skate parkban változott a nyitvatartás: naponta 14–22 óráig várják az extrém sportok kedvelőit.