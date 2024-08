A támadó az előző idényben a török másodosztályban szereplő Adanaspor mezét öltötte magára: a bajnokságban huszonhat, a Török Kupában két mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett. Dimitri Oberlin pályafutása során játszott még a svájci Servette FC, az FC Thun, az FC Basel és az FC Zürich, valamint az FC Bayern München II., a belga Zulte Waregem, az olasz FC Empoli, az osztrák Red Bull Salzburg és SCR Altach együttesben. A csatár a svájci élvonalban 71 mérkőzésen 7 gólt szerzett és kiosztott 3 asszisztot, az osztrák első osztályban 37 találkozón 13 találatot és 7 gólpasszt jegyzett, a belga élvonalban 18 meccsen kapott lehetőséget, ezeken kétszer volt eredményes, illetve öt mérkőzésen az olasz első osztályban is pályára lépett.

A 182 cm magas labdarúgó az elmúlt években az európai kupasorozatokban is szerzett tapasztalatot, ugyanis az Európa-liga selejtezőjében négyszer, a Bajnokok Ligája-selejtezőben szintén négyszer játszott. Mindössze 20 éves volt, amikor az FC Basel játékosaként bemutatkozott a BL csoportkörében, 2017-ben kezdőként a Benfica ellen kétszer is beköszönt és egyszer az előkészítő szerepében is jeleskedett. A 2017–2018. évi idényben nyolcszor lépett pályára a legrangosabb európai versenykiírásban, összesen négy gólt szerzett. 2016-ban és 2017-ben osztrák bajnokságot és kupát nyert, aztán 2019-ben Svájci Kupa-győzelmet ünnepelhetett. 2012 és 2016 között tagja volt a korosztályos svájci válogatottaknak, majd 2018 márciusában a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott a Görögország elleni felkészülési mérkőzésen.

A Bernd Storck irányította székelyföldi klub a nyáron tíz játékost igazolt: Marius Coman, Mihajlo Nešković, Stefan Hajdin, Gyenge Szilárd, Sigér Dávid, Marian Drăghiceanu, Michael Breij, Mino Sota, Nir Bardea és Dimitri Oberlin csatlakozott a kétszeres Román Kupa- és kétszeres Szuperkupa-győztes alakulathoz. (miska)