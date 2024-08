A lebonyolítási rendszer nem változott, mindenki játszik mindenkivel otthon és idegenben egyaránt. A terv szerint 2024-ben sor kerül az odavágókra, így december 8-ig tizenöt fordulót rendeznének. Ha az időjárási körülmények lehetővé teszik, a téli szünetet követően 2025. március 1-jén kezdődne a visszavágó, a bajnokságot pedig 2025. június 8-ig fejeznék be, ezt követően a bajnok a harmadosztályba jutásért kiírt osztályozón teheti próbára magát. A legutóbbi két kiírás győztese, Bardoc hazai környezetben kezd Csernáton ellen, az előző idényben harmadik Kovászna szintén otthon rajtol, Papolc látogat a fürdővárosba. A tavaly és idén is második Barót az első hetekben több izgalmasnak ígérkező mérkőzésen is pályára lép, ugyanis a második fordulóban Árkos, a harmadik körben Zágon, aztán a negyedik játéknapon Kovászna lesz az ellenfele.

Az első forduló programja: * szombat: Kovászna–Papolc (12 óra), Bardoc–Csernáton (18 óra), Maksa–Bodzaforduló (18 óra), Árkos–Uzon (18 óra) * vasárnap: Zágon–Gelence (18 óra), Nagyajta–Barót (18 óra), Perkő–Szentkatolna (18 óra), Szitabodza szabadnapos.

A második forduló programja (augusztus 31.–szeptember 1.): Uzon–Zágon, Barót–Árkos, Bodzaforduló–Bardoc, Papolc–Maksa, Gelence–Kovászna, Szentkatolna–Nagyajta, Csernáton–Szitabodza, Perkő szabadnapos.

A harmadik forduló programja (szeptember 7–8.): Kovászna–Uzon, Árkos–Szentkatolna, Maksa–Gelence, Bodzaforduló–Csernáton, Bardoc–Papolc, Perkő–Szitabodza, Zágon–Barót, Nagyajta szabadnapos.

A negyedik forduló programja (szeptember 14–15.): Papolc–Bodzaforduló, Gelence–Bardoc, Uzon–Maksa, Barót–Kovászna, Szentkatolna–Zágon, Szitabodza–Nagyajta, Csernáton–Perkő, Árkos szabadnapos.

Az ötödik forduló programja (szeptember 21–22.): Papolc–Csernáton, Bodzaforduló–Gelence, Bardoc–Uzon, Maksa–Barót, Kovászna–Szentkatolna, Árkos–Szitabodza, Nagyajta–Perkő, Zágon szabadnapos. (miska)