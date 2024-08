Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

KERESZTES MARGIT

(született SZÉP)

életének 86., özvegységének 19. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.

Részvétfogadás 2024. augusztus 26-án 19 órától, temetése 27-én 13 órakor lesz a málnási ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1119338

Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

BERECZKY EDIT

életének 89. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait 2024.

augusztus 27-én, kedden 14 órától kísérjük utolsó útjára

a zágoni ravatalozóháztól

a bikfalvi temetőbe.

Részvétfogadás 26-án 18

órától, illetve a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

5104/b

„Nem múlnak ők el, kik

szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagytata,

JUNGER TIBERIU EMANUIL

életének 78. évében 2024. augusztus 24-én hosszú

betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Utolsó útjára augusztus 27-én, kedden 13 órakor kísérjük a közös temető ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1119337

Küzdöttél de már nem lehet, /

Csend ölel át, és szeretet. / Csak az hal meg, kit

felednek, / Örökké él,

kit igazán szeretnek.

Szívünk mély fájdalmával

de a jó Isten akaratába

belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, gyermek, nagytata,

a bölöni születésű

VAJDA SÁNDOR

életének 63. évében el­távozott szerettei köréből.

Drága halottunk földi maradványait 2024. augusztus 27-én 15 órakor helyezzünk örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1119336

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, a mezősámsondi születésű sepsiszentgyörgyi

KACSÓ ISTVÁN

életének 73. évében csendesen megpihent.

Temetése 2024. augusztus 26-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4332820



Megemlékezés

Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem drága jó édesapámra, MIHÁLY JENŐRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető lánya, Janka

4332798

Fájdalommal emlékezünk a drága jó édesanyára, a torjai FÉSÜS KLÁRÁRA

(szül. AMBRUS) halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4332817

„Kifakult a jelen, csak a múlt eleven, / Vérzik a szívünk, sohasem feledünk, / Emléked örökké él.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesapára, a sepsiszentgyörgyi születésű SIMON ZSOLTRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1119335

Szerettem volna még

köztetek maradni, / De az Úr hívását el kellett fogadni. / Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam, / A kegyetlen

halál tervemet áthúzta. // Ha síromnál jártok, hozzatok

virágot, / Biztos vagyok

abban, hogy nagyon hiányzom. / Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, / Hisz lélekben én is ott vagyok veletek. Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki

MENYHÁRT MARGITRA

halálának negyedik

évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1119333

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. / Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

KÁSZONI KÁLMÁN ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1119334

Van fájdalom, mely a földön marad, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Van élet a lélekben odaát, van hova küldeni érted egy imát. Elment csendesen, ahogy élt, végig szenvedve életét. Halk szava nem szól többé hozzánk, Isten veled, drága jó édesanyánk. Örök hiányát érezve és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a kézdiszentléleki születésű kézdiszentkereszti KOVÁCS GIZELLÁRA

halálának 29. évfordulóján.

Szerettei

4332749