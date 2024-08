Regina nővér: A zarándoklatunk lelki vezetője Ambrus István Ábel atya volt, aki régebben hét évet szolgált Sepsiszentgyörgyön. Hála és köszönet Istennek, hogy most is megtapasztalhattuk a Szűzanya jelenlétét, közelségét és szeretetét, amelyet sokan úgy fogalmaztak meg, hogy rózsa illatot éreztek, ugyanakkor egységet és szeretetet tapasztaltak. Jó volt együtt lenni. Én már évek óta vissza-visszatérek oda, hogy a lelki akkumulátorom feltöltődjön. Nagyon szeretem a Szűzanyát, és ez meghatározza a mindennapi életemet is. Számomra idén nagyon sokat jelentettek az esti szentségimádások, ahol Jézus körbejárt, hogy gyógyítson és szabadítson, engem is. Jézus ma is gyógyít, és mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy megtisztuljunk, bűnbánatot tartsunk és újból megtérjünk. Ez Medjugorje gyümölcse, és ezt én is mindig megtapasztalom.

Ígyártó Marika: Medjugorje a nagy megbánások, a nagy megtapasztalások és kegyelmek helye. Egy olyan hely, ahol a legmegátalkodottabb emberben is elindul egy szikra, a kegyelem szikrája. Ez az a hely, ahol sikerül belelátnunk a lelkünk legrejtettebb zugaiba. Ehhez adja meg a jó Isten mindenkinek a megfelelő kegyelmi ajándékait.

Miklós Jácinta: Ahol az ég és a föld összeér. És tényleg: az egész helyet valami különleges erő hatja át. Ugyanakkor a csend és a béke szigete. Emberekkel vagy körülvéve, és mégis nyugalomban, békességben vagy. Amikor éjszaka ülsz a Jelenések hegyén, és enyhe szellő suhan át folyamatosan... Amikor lehullanak az „álarcok”, és szembesülsz saját magaddal... Egy csoda, amit érdemes megtapasztalni.

Hosszú órák az autóbuszon

Colcer család: A mi családunk nagy élményeket élt át. Amikor az ember oda megy, úgy érzi magát, mintha Jézus karjaiban és a Szűzanya oltalmában lenne, vagy akár a Mennyországban, mivel öröm tölti el a szívét. Bárki megy oda, szegény, gazdag, jó, rossz, bűnös, Jézus olyan kegyelmeket ad neki, amitől megváltozik, egyszerűen olyan lesz, amilyen szeretett volna lenni. Mindnyájan nagy kegyelmeket kaptunk és boldogan tértünk haza.

Kernászt Adél: A fesztiválon másodszor veszek részt, már régen vágytam vissza. Nehéz szavakba foglalni, hogy mit kaptam, még nagyon friss az élmény. Először az emberi tényezőket említeném a csoportból: a gondoskodást, az útmutatásokat, imákat, bátorításokat a lelki beszélgetésekre, gyónásokra, a hordozott terhek, nehézségek letételére. A lelkiatyák vezetése, imája segített életünk nehézségeinek, terheinek megvallásában, letételében, valamint elfogadó magatartásuk Jézus megbocsátó szeretetét tükrözte. És ami a legfontosabb, a jó Isten vezetése, szelíd szeretete és feloldozó kegyelme, amit a szentmiséken, szentségimádáson, akár a hegyeken vagy az embereken keresztül tapasztalhattam meg.

Molnár Ottilia: Medjugorje az egyetlen hely, ahova visszavágyom minden évben. A sok lelki gyümölcs, amely e kegyhelyen terem, arra késztet engem, hogy felismerjem a Szentlélek állandó tevékenységét. Itt megújult a hitem, szeretetem és reményem, meggyőződtem, hogy Isten közel van hozzám. Máriát szemlélve mindannyian felismerhetjük Jézus Krisztus szeretetét, amely meggyógyítja szomorúságunkat, gyötrelmeinket és félelmeinket. Ha megállunk Szűz Mária előtt, anyai tekintete helyreállítja bennünk a békét, amely testi-lelki egészségünket is jelenti.

Román Judit: Elsősorban hálás vagyok azért a nagy-nagy szeretetért, ami kiáradt és betöltötte a teret és az ott lévőket. Leírhatatlan volt. A tanúságtételek azt sugallták, hogy bármennyire is rögös és nehéz a nekünk kijelölt út, a Szűzanya közbenjárásával és az Úr Jézus segítségével megtalálhatjuk és a jobbik részt választhatjuk.

Pánczél Rozália: A kegyhely olyan hely, ahol megnyilvánul Szűz Mária közelsége, aki mindenkit szeretettel fogad. Jézus anyja azoktól sem tagadja meg vigasztalását, akik nem részesülhetnek a katolikus egyház szentségeiben. Csoda volt számomra megtapasztalni, amint a rengeteg ember a kopár sziklán mezítláb a keresztutat végezte, hosszú sorokban a szentgyónáshoz járultak. A szentmisék csodálatosak és szívhez szólóak voltak. A szentség­imádások alatt úgy éreztem, hogy a lelkemet és egész lényemet átjárja és betölti a Szentlélek.

Magyar papok az ifjúsági fesztiválon

Fodor Melinda: Az ifjúsági találkozó mély lelki élményt kínált, amely segített abban, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsunk ki Jézussal, különösen a Szűzanya közbenjárása által. A naponta elhangzó tanúságtételek, katekézisek és prédikációk rávilágítottak arra, hogy az igazi béke megteremtése Jézus tanításainak követésével lehetséges. Az ilyen béke, amely a szeretet gyümölcse, soha nem pusztán emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten irgalmának tapasztalata. A találkozó mottója, „Mária a jobbik részt választotta...” (Lk. 10,42), arra bátorított mindenkit, hogy teljes mértékben adja át magát Jézusnak és merjen dönteni a „jobbik rész” mellett: azaz olyan értékek mellett, amelyek örök érvényűek és elveszíthetetlenek. Emlékeztetett arra is, hogy ha gyengének érezzük magunkat Isten hívásának követésére, akkor bíznunk kell abban, hogy ott, ahol saját erőink véget érnek, ott kezdődnek Isten lehetőségei.

Keresztes Erzsébet: Régi vágyam teljesült azzal, hogy első alkalommal részt vehettem az idei ifjúsági fesztiválon, habár régebb voltam fiatal. De a Szűzanya hívott, döntöttem Isten mellett, és jó döntésnek bizonyult. Elvegyülni a fiatalok között, látni rajtuk azt a lelki méltóságot, ahogy részt vettek a programokon, eltöltött Isten békéje és öröme lelkem legmélyén. Összegyűltünk egy asszony, egy édesanya köré, imában egyesültünk sok-sok nemzet fiaival. Felemelő, magasztos, szavakkal nem leírható lelki állapotban telt el az a pár nap. Mély nyomot hagyott lelkemben a kereszthódolat, égő gyertyával, de minden egyes gyertya a húsvéti gyertya lángját adta tovább kezünkben. Így adjuk tovább hazatérve otthonainkba a békét és a reményt, tanúságot téve tetteinkkel Isten szeretetéről.

Bogyó Csilla: Ez a tizedik alkalom, amikor Medjugorjébe zarándokoltam, valószínű, ezért is kaptam üzenetként több alkalommal, hogy „hálát adjak szüntelenül mindenért”. A hála szó különös értelmet nyert lelkemben, valahogy most másként hangzott, igazából megvilágosodott értelmemben a tény, hogy Jézus mindig csak hálaadás után cselekedett. Hála a sok kegyelemért, hogy távol a világ zajától, Mária közbenjárására „Jézus lábához ülhettem”, így örömmel, békével telhetett meg a lelkem, megtapasztalhattam a feltétel nélküli nagy szeretetet, melyet szívemben magammal hozhattam.

Sorban Edit: 2018 óta vagyok a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjéi Imacsoport tagja. A Szűzanya az én égi édesanyám, aki gyerekkorom óta vezérli lépteimet. Bánatomban, örömömben mindig hozzá folyamodok, nála szeretetet, békét, oltalmat találok. Bármilyen nehéz helyzetben kértem a segítségét, mindig közbenjárt értem az ő drága Szent Fiánál. Medjugorje számomra az a hely, ahol az ég és a föld összeér, ahova az ember, ha egyszer eljut, a szíve mindig visszavágyik. Medjugorje rendkívüli módon megáldott hely!