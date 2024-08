A megyeszékhely idei költségvetését február elején fogadta el az önkormányzat; akkor 334,2 millió lejjel indultak, de már 344,9 millióhoz közelítenek, mert június végéig a tervezettnél 10,6 millió lejjel több folyt be.

A féléves költségvetés végrehajtására vonatkozó adatok szerint az év első hat hónapjában 110,8 millió lej bevétele volt a városnak (ez a tervezett bevételek 33,2 százaléka), a kiadások pedig ugyanebben az időszakban 119,4 millióra rúgtak (ez 34,6 százaléka a tervezettnek). A bevételek között 25,5 millió lejt tesznek ki a különböző állami kiutalások (ennek oroszlánrésze, 14,9 millió lej a személyi jövedelemadóból visszaosztott összeg, de a fűtési támogatások és az országos fejlesztési programokban elnyert alapok is ide tartoznak), majdnem annyit, mint amennyit a fejlesztésekre fordított az önkormányzat: összesen 26,5 millió lejt. Ebben az évben bankkölcsönt is felvett Sepsiszentgyörgy, ez a 13,3 millió lej is fejlesztésekre ment. A kiadások java részét (közel 93 millió lej) a működési költségek emésztik fel, ebből a művelődési intézmények fenntartására 12,3 millió lejt fordítottak, a helyi rendőrségre 2,2 milliót.

A helyi költségvetést legutóbb a múlt héten módosították, ez alkalommal 1,3 millió lejjel bővült a keret, amiből bő egymilliót működési költségekre osztanak szét (többek között az elektromos sziréna javítására, a veszélyes fák megnyesésére-kivágására, illetve a város ifjúsági stratégiájának elkészítésére), a többit pedig fejlesztésre költik.