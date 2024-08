Viharos ősz előtt

Ahogy közeledik az őszi parlamenti és elnökválasztás, élesednek az ellentétek a két kormányzó párt, a szociáldemokraták és a liberálisok között. Tavasszal még sikerült kihúzniuk a vetélkedés méregfogát a közös EP-listával, és csak helyi szinten, itt-ott csaptak magasra az indulatok, ám – amint az várható volt – most elkerülhetetlen lesz az egymásnak feszülés, hisz a következő megmérettetéseken vitathatatlanul vetélytársak lesznek, és már megtanulták, pontokat elsősorban nem jövőbemutató tervekkel, hanem a másik pocskondiázásával szerezhetnek.

Eddig is gyakoriak voltak a szurkapiszkák, de a hétvégén a PSD kongresszusa hadrendbe állította a nehéztüzérséget is mindkét oldalon. A szociáldemokraták tisztújító nagygyűlése nemcsak arra bizonyult jó alkalomnak, hogy megerősítse Marcel Ciolacu pártelnökségét és hivatalosítsa államelnökjelöltségét, de komoly sortüzet indított Klaus Iohannis és a liberálisok ellen. A párt nagyágyúi sorjázták a mikrofon mögül vetélytársaik „bűneit”, színes hasonlatokkal cifrázva döngölték a földbe liberális kormányzó társaikat és Iohannist, azt példázva, hogy milyen elnököt nem akar az ország újra és milyet ajánlanak ők helyette. Sorin Grindeanu például azt ígérte, visszarángatják a földre a „sárga seregeket”, melyek szorgos méhecskéknek álcázzák magukat, miközben mások zsebeiből mindent kilopva még azok fészkét is elfoglalják.

Nem késett a liberálisok válasza sem, szóvivőjük, Ionuț Stroe szerint: „túl sok a vitriol és az arrogancia a PSD támadásaiban”, gyengeségre és a képzelőerő hiányára utal, hogy pont a koalíciós partner, a PNL elleni nyilatkozatokkal indítják választási kampányukat, mintha ez lenne Románia legnagyobb problémája. Úgy véli, sokatmondó az is, hogy a szocdemek közül senki nem tette szóvá az AUR-féle szélsőségességet, túlkapásokat, nem jelezték, hogy vannak határok, amelyeket nem lépnek át. Alina Gor­ghiu igazságügyi miniszter a PSD kongresszusát a PNL ellen irányuló kezdetleges show-műsornak minősítette, és több élvonalbeli liberális azt bizonygatta, a PSD nem tud elszakadni sötét múltjától, a választók úgysem hiszik el, hogy ez a párt más lenne, mint az Iliescu, Năstase, Ponta vagy Liviu Dragnea által vezetett korábbi alakulat.

Elkezdődött tehát a harc. A parlamenti helyekért, a következő kormányzásért és az államelnöki tisztségért. Nagy sikereket nem tudnak felmutatni, a gazdasági növekedés mélyen a várt alatt maradt, a költségvetési hiány többszöröse a tervezetnek, az infláció továbbra is magas, és még a nagy dobásnak szánt nyugdíj-kiigazítás is visszaüthet, mert minden ígéret dacára százezrek érezhetik úgy, nem nőtt időskori juttatásuk, vagy nem annyival, amennyit méltányosnak éreznének. Más módon, ellenségkép kreálásával kell hát szavazatokat szerezni. És ebben mindkét nagy párt szakértő.

A hosszú, forró nyár után várhatóan viharos ősz következik. A hatalom megszerzéséért teper majd mindenki egy olyan harcban, melyben semmi sem drága. Nézhetjük majd, mint a moziban, tippelhetünk, akár szurkolhatunk is, pedig egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz, bármelyik nyeri el végül a trófeát, sok jót nem hoz.

Fotó: Facebook / Marcel Ciolacu