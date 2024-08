Tankó Andrea (1997, Sepsiszentgyörgy) magyar nyelv és irodalom, komparatisztika, majd szociális munkás szakon végezte egyetemi tanulmányait Kolozsváron. Szívügye a mélyszegénység és a peremhelyzetek, a strukturális erőszak, az elnyomás logikája, az egyéni élettörténetek, arcok, hangok, a gyerekek és a nők hogyléte. Sok évet foglalkozott önkéntesként családi típusú otthonban élő gyerekekkel, fiatalokkal. A velük való kapcsolódásig nyúlik vissza a hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok iránti érzékenysége, érdeklődése. Szociális munkásként roma telepen élő anyákkal és gyerekekkel dolgozott.

Kiállítás

SZÉKELY GÉZA TÁRLATA. Augusztus 30-án, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban megnyílik Székely Géza képzőművész Intermezzo című grafikai kiállítása. A tárlatot Deák Ferenc Loránd művészettörténész méltatja, a kurátor Éltes Barna szobrászművész. Az est házigazdája Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítás szeptember 30-ig lesz látogatható hétköznapokon 9 és 16 óra között.

ROMÁNIAI KORTÁRS FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÓTÁBORA. Kovásznán az Őzike Szálloda dísztermében augusztus 30-án, pénteken megnyílik az alkotótáborban készült munkák tárlata. Kiállító képzőművészek: Simona Tănăsescu, Gabriela Ichim, Silvia Tiperciuc, Emilia Marinescu, Ileana Dragomirescu, Andrea Palade Flondor, Andrei Socaciu, Florin Hutium, Ammar Alnahhas, Dan Palade, Cătălin Hrimiuc, Mihail Alexandru, Constantin Maxim.

Sepsi Tabakó Festival

Sepsiszentgyörgyön augusztus 29–31. között a Sepsi Arénában szervezik meg a Sepsi Tabakó Festivalt. Állandó programok: 10–18 óráig Magma-műhely a Sétányon; DumaDuba powered by Radio Gaga a Sétányon; 10–20 óráig kézművesvásár a Sétányon és a Vásártéren; 10–4 óráig Retrobooth a Sétányon és a színpadtéren; 11–19 óráig Akadálypálya; 12–20 óráig Kubuk – társasjátékok a Sétányon és a Kultúra Sátorban; 13–18 óráig Kvíz a Komitátusz – SIFF sátorban; 19–22 óráig Beerpongbajnokság a Sétányon; csocsó, asztalitenisz, teqball, hoki. További részletek és a jegyek árai a tabako.ro honlapon.

Önkénteseket keresnek a 12. CseRnátoni BuRRogtatóra

A szeptember 21-én sorra kerülő CseRnátoni BuRRogtatóra az előző évekhez hasonlóan idén is önkéntes segítőket keresnek. Szükség van 6–8 fiatalemberre, akik segítenek az autók parkolásánál; 6, illetve (a váltás miatt) 12 személyre, akik a gyűjteményeknél, rádióknál, székely házaknál teljesítenek szolgálatot. Minden helyszínen lesz valamilyen tevékenység is, amit a gyűjtemény felügyelete mellett kellene vezessenek. Ezeken túl szükség lesz a szervezési munkákhoz is segítő kézre. Alsó korhatár minden esetben 16 év. Várják a jelentkezőket a Haszmann Pál Múzeum Facebook-oldalára küldött üzenetben vagy a 0746 103 796-os telefonon.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

HÁZASPÁROK ŐSZI LELKI NAPJA. A Gyulafehérvári Főegyházmegye idei pasztorális évének témájához igazodva „Imádkozzatok szüntelenül” (1Tessz 5,17) mottóval szerveznek szeptember 14-én őszi lelki napot házaspároknak Csíksomlyón. A részt vevő házaspárok az imádság kapcsolatot megújító, gyógyító erejéről hallhatnak előadást, illetve a párkapcsolati ima gyakorlatáról tanúságtételt. További részletek a csaladpasztor.com honlapon olvashatóak.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16.15-től Agymanók 2. románul beszélő és 16.30-tól magyarul beszélő, 18.15-től Deadpool & Rozsomák (román feliratos) és Vészjelzés (román feliratos), 20.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.45-től A csapda (román feliratos).

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Augusztus 27-én tölti 70. életévét Zalán Tibor író, költő, akit két, idén készült riporttal köszönt a magyar adás. Kassák Lajos & Zalán Tibor könyvbemutató Bukarestben – Két vers egy kötetben, román fordításban. Kassák: A ló meghal, a madarak kirepülnek, illetve Zalán Tibor: Ének a napon felejtett Hintalóért című verseit George Volceanov fordította le román nyelvre és a Tracus Arte Kiadó adta ki. Királylányok nagykönyve bemutató és kiállítás Bukarestben – Zalán Tibor, a többszörösen díjazott író, két királylány apukája „Minden titkos és minden leendő királylánynak” dedikálja könyvét a bevezető címében. Nekik rajzolta meg Kürti Andrea a könyv illusztrációit, a királylány-portrék egyfajta „fotóalbumába” gyűjtve a nőiesség sokszínűségét, hasonlóságait és különbözőségeit. A Liszt Intézet falain az eredeti rajzokat állították ki.

* Lélektréning – Kortárs költők olvassák fel verseiket B. Nagy Veronika és Sánta Ádám műsorában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (telefon: 0267 351 057) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos. Honlap:

colegfarmcovasna.ro/hu.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8–18 óráig a következő utcákban szünetel az ivóvíz­ellátás: az Arany János utca 1-es tömbház A és B lépcsőházában; a Bem József utcai 3-as és 5-ös számú magánháznál; az 1918. december 1. utcában, a Nicolae Bălcescu utca és a Grigore Bălan sugárút között levő magánházaknál; a Belvárosi Református Egyházközségnél; az 1918. december 1. út 23-as tömbház A és B lépcsőházában; a Bada Bing Pizzázóban; a Szimplában; a Bistro kertben; az Ária cukrászdában; a BRD-nél; a Raiffeisen Bankban; a Kebab & Döner House-ban és az Attila bárban.

ÚTLEZÁRÁS. Tekintettel a Sepsi Arénánál zajló Tabakó fesztiválra, Sepsiszentgyörgyön lezárják a Sepsi Aréna és a Sepsi OSK Stadion mögötti parkoló által közrezárt útszakaszt augusztus 27. és szeptember 1. között. Ez idő alatt a Sepsi Aréna mögötti mezőgazdasági területeket a Sepsi OSK edzőpályái mellett található útról lehet megközelíteni.

FOGADÓÓRA KOVÁSZNÁN. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete értesíti kovásznai és környékbeli tagságát, valamint mindazokat akik az 1990/118-as törvény jogosultjai, hogy minden héten kedden 10–12 óráig a Városi Kultúrotthon termében fogadóórát tartanak a szervezet megbízottjai, Kelemen Erzsébet és Zsidó Anikó. Az érdekeltek bizalommal fordulhatnak a törvény által biztosított jogok alkalmazása terén a megbízottakhoz. Tagdíjat és adományt lehet fizetni a szervezet javára.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Miklósváron és Köpecen, szerdán Baróton, csütörtökön Felsőrákoson, pénteken Bibarcfalván és Bodosban. Honlap: tega.ro.

PROGRAMVÁLTOZÁS. A sepsiszentgyörgyi Skate parkban változott a nyitvatartás: naponta 14–22 óráig várják az extrém sportok kedvelőit.

ÚJ TELEFONSZÁM. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár telefonszáma 0733 252 053-ról 0267 310 535-re változott.