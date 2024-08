Idén márciusban röppent fel a hír, hogy a 32 éves játékosnak a február 4-én lejátszott Sepsi OSK–Universitatea Craiova (1–3) bajnoki mérkőzést követően pozitív lett a doppingtesztje. A székelyföldi klub augusztus elején hozta nyilvánosságra, hogy az Országos Doppingellenes Ügynökség doppingvétség miatt fél évre felfüggesztette Cosmin Matei játékjogát. Az esettel kapcsolatban a középpályás is megszólalt, és már akkor közölte, fellebbezést nyújt be.

„Nagyon csalódott vagyok a döntés miatt. Teljes mértékben együttműködtem a doppingellenes ügynökséggel. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által akkreditált laboratóriumok segítségével és az általuk támasztott követelményeknek megfelelően bizonyítottuk, hogy a szóban forgó étrend-kiegészítő a mintámban talált tiltott anyaggal volt szennyezett. Azért vagyok nagyon csalódott, mert azt hittem, hogy a helyzetemet megértették. Ügyemben semmi sem maradt tisztázatlan, mégis megkaptam ezt a felfüggesztést” – fogalmazott több mint három héttel ezelőtt Cosmin Matei.

A román sportsajtóban vasárnap megjelent, hogy a labdarúgó valóban megtette a szükséges lépéseket, illetve kérte a büntetés végrehajtásának felfüggesztését az ügy lezárásáig, amit az Országos Doppingellenes Ügynökség elfogadott, ezáltal Bernd Storck vezetőedző egy hónap elteltével ismét számíthat a tapasztalt középpályásra – közölte a Gazeta Sporturilor.

A bukaresti sajtóorgánumnak a játékos ügyvédje, Paul Mincu elmondta, rögtön megóvták az eltiltásról szóló döntést, azonban az ügyben illetékes, a kormányfőtitkárság mellett működő fellebbviteli bizottság csak most adott helyt kérelmüknek, ám ennek is örülnek. „Augusztus 2-án kaptuk meg a határozatot, a fellebbezést már 5-én benyújtottuk. Nagyon jó lett volna, ha nem kényszerül kihagyni az elmúlt fordulókat, azonban még ez is jobb, mint az, ha hat hónapig nem játszhatna. Az ügy elbírálása elhúzódhat, elképzelhető, hogy fél év is eltelt volna, akkor meg hiába fordulunk a bírósághoz. Jól jött ez a megoldás, hogy a fellebbezés elbírálásáig felfüggesztik a büntetés végrehajtását” – nyilatkozta a jogász.

Cosmin Matei 2022 júliusa óta a sepsiszentgyörgyi csapat játékosa, azóta 85 mérkőzésen öltötte magára a piros-fehér mezt, 19 gólt és 13 asszisztot szerzett. A jelenlegi idényben az első három fordulóban lépett pályára, a Jászvásári Poli elleni idénynyitón a Sepsi OSK a góljának köszönhetően gyűjtötte be a három pontot. Az augusztus eleji eltiltása óta még edzéseken sem vehetett részt, így vélhetően némi időre lesz szüksége, amíg ismét formába lendül. A legutóbbi három meccsét elvesztő háromszéki klubnak mindenképp erősítést jelent majd a középpályás csatlakozása.