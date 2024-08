Sepsi Tabakó Festival

Sepsiszentgyörgyön augusztus 29–31. között a Sepsi Arénában szervezik meg a Sepsi Tabakó Festivalt. Állandó programok: 10–18 óráig Magma-műhely a Sétányon; DumaDuba powered by Radio Gaga a Sétányon; 10–20 óráig kézművesvásár a Sétányon és a Vásártéren; 10–4 óráig Retrobooth a Sétányon és a színpadtéren; 11–19 óráig Akadálypálya; 12–20 óráig Kubuk – Társasjátékok a Sétányon és a Kultúra Sátorban; 13–18 óráig Kvíz a Komitátusz – SIFF sátorban; 19–22 óráig Beerpongbajnokság a Sétányon, csocsó, asztalitenisz, teqball, hoki. További részletek és a jegyek árai a tabako.ro honlapon.

Kiállítás

SZÉKELY GÉZA TÁRLATA. A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban augusztus 30-án, pénteken 18 órától megnyílik Székely Géza képzőművész Intermezzo című grafikai kiállítása. A tárlatot Deák Ferenc Loránd művészettörténész méltatja, kurátora Éltes Barna szobrászművész. Az est házigazdája Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítás szeptember 30-ig lesz látogatható hétköznapokon 9 és 16 óra között.

ROMÁNIAI KORTÁRS FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÓTÁBORA. Kovásznán az Őzike Szálloda dísztermében augusztus 30-án, pénteken megnyílik az alkotótáborban készült munkák tárlata. Kiállító képzőművészek: Simona Tănăsescu, Gabriela Ichim, Silvia Tiperciuc, Emilia Marinescu, Ileana Dragomirescu, Andrea Palade Flondor, Andrei Socaciu, Florin Hutium, Ammar Alnahhas, Dan Palade, Cătălin Hrimiuc, Mihail Alexandru, Constantin Maxim.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16.15-től Boonie Bears (románul beszélő), 16.30-tól Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 18.15-től Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő) és Velünk véget ér (román feliratos), 20.30-tól Alien: Romulus (román feliratos), 20.45-től A fattyú (román feliratos).

Zene

A sepsiszentgyörgyi Szimplában ma 20 órától a Voces Női Kar A nő című koncertje hallható. Belépő: 20 lej. A népszerű énekegyüttes előadásának középpontjában ezúttal az érzelemdús, vonzó, csábító, olykor morcos és elutasító, de mindenképpen tiszteletre és szeretetre méltó nagybetűs Nő áll, legyen szó az Este fess a pesti nő, Engem nem lehet elfelejteni vagy a Fekete rúzs című dalokról.

Hitvilág

LELKI FELTÖLTŐDÉS ANYÁKNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 18–20 óráig folytatódik a lelki feltöltődés anyáknak, amelyen a legutóbbi alkalomkor kialakult beszélgetés témáját folytatják: odafigyelés a környezetünkre. Nagyon érzékeny, és elég gyakran láthatatlan hatású téma, de mégis igen fontos.

KERESZTÉNY NYÁRI SZABADEGYETEM. A Nézőpont Keresztény Nyári Szabadegyetem egy olyan intenzív önismereti műhely, amely a fiatal felnőtt (20–35 éves) korosztály számára kínál fejlődési lehetőséget és mindeközben olyan környezetet biztosít, amely a kikapcsolódásra, minőségi szabadidős tevékenységekre is lehetőséget nyújt. A rendezvényt a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség ernyője alatt szervezik meg augusztus 31. és szeptember 4. között Szelterszfürdőn. Az idei téma a jelenlét, melyet öt fejlődési terület mentén járnak körül hiteles és jól képzett szakemberek segítségével. További információk a nezopont.fiff.ma oldalon kaphatóak.

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KONFERENCIA. Immár 13 éve annak, hogy a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum ünnepélyes szentmisével és konferenciával emlékezik Márton Áronra a püspök születésnapjához kapcsolódóan. Az idei megemlékezést, melyre szombaton kerül sor Csíkszentdomokoson, az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal közösen szervezik, egyben emlékezve arra, hogy 800 éves a ferences regula. A Kovács Gergely érsek által főcelebrált, délelőtt tíz órától kezdődő szentmisén Urbán Erik tartományfőnök mond szentbeszédet, majd ezt követően, tizenegy órától kerül sor a Márton Áron zarándokközpontban a konferenciára. Az ünnepi szentmisén és a megemlékezésen részt vesz Cristiana Marinelli, Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátora is. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti. A konferencia teljes programját és annak előadóit megtalálhatják a Márton Áron Zarándokközpont Facebook-oldalán.

Tánc

ÉVADKEZDÉS A HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZNÁL. Új névvel indítják a 2024/2025-ös évadot, Háromszék Táncszínházként folytatják tevékenységüket. Az új név hűen tükrözi a társulat arculatát, hisz repertoárjukban a folklórműsorok mellett évadról évadra új táncszínházi előadások tanúskodnak progresszív ars poétikájukról: a hagyományt új, egyéni formavilág megteremtésével továbbadni, a színház nyelvén új kontex­tusba helyezni. A hagyomány frissességét keresve azonban az új évadban sem feledkeznek meg arról, hogy a néptánc az anyanyelvük. T Az évad egy rendhagyó koprodukcióval indul. Szeptember 6–7. között a társulat is részt vesz az Erdélyi Táncháztalálkozón, amikor újra a népzenétől és néptánctól lesz hangos Székelyudvarhely. A rendezvény szombat esti gálaműsorán az Udvarhely Néptáncműhely és Háromszék Táncszínház közös produkcióját, a Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére című előadást tekinthetik meg az érdeklődők. A produkció rendező-koreográfusa Tőkés Csaba Zsolt, zenei szerkesztője Kelemen László. Az előadásban közreműködik a Kedves és a Heveder zenekar. T Szeptemberben a Ludas Matyi felújított gyermekelőadásé lesz a főszerep, melynek rendezője a nemrég elhunyt Novák Ferenc Tata. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban szeptember 18-án, szerdán és 19-én, csütörtökön 10 órától szervezett előadáson, 18-án, szerdán 19 órától évadnyitó előadáson, Marosvásárhelyen a Várszínpadon 21-én 12 órától szabadtéri előadáson lesz látható a produció. T A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyet a központi jegyirodában vásárolhatnak az érdeklődők. Telefon: 0267 312 104.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Dicsőszentmártonból, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi ima­óra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön augusztus 29-én, csütörtökön 8–16 óráig a következő utcákban szünetel az ivóvíz­ellátás: a Nicolae Iorga utcai 12-es tömbház A, B, C lépcsőházában, a 13-as tömbház A, B, C lépcsőházában, a 22-es tömbház A, B, C lépcsőházában, a 9-es tömbház A, B, C lépcsőházában, az Ág utcai 14-es tömbház A, B, C lépcsőházában és a 15-ös tömbház A, B lépcsőházában.

ÚTLEZÁRÁS. Tekintettel a Sepsi Arénánál zajló Tabakó fesz­tiválra, Sepsiszentgyörgyön szeptember elsejéig lezárják a Sepsi Aréna és a Sepsi OSK stadion mögötti parkoló által közrezárt útszakaszt. Ez idő alatt a Sepsi Aréna mögötti mezőgazdasági területeket a Sepsi OSK edzőpályái mellett található útról lehet megközelíteni.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Baróton, csütörtökön Felsőrákoson, pénteken Bibarcfalván és Bodosban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (telefon: 0267 351 057) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.