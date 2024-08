„Többségében olyan játékosok, akik a magyar bajnokságból érkeznek, ami azért nem mérhető össze az élbajnokságokkal. Gergényi még a Honvédban felkeltette a figyelmemet, Vas régóta stabilan játszik, míg Yaakobish­vili a spanyol bajnokság egyik élcsapatából érkezik. A középpályán szükségünk van fizikai erőre és magasságra, Nikitscher ennek megfelelően kiváló adottságokkal rendelkezik, nemrég duplázott is. Rá tavaly figyeltünk fel, aztán keresztszalag-szakadása volt, viszont kiváló formában tért vissza” – mondta az olasz szakvezető.

A kimaradók esetében arról beszélt, az egyetlen ok, amiért ezúttal nem kaptak meghívót, hogy nem játszanak a klubjaikban. Kiemelte, Fiola Attila és Styles Callum már talált csapatot, ám reményei szerint Lang Ádám és Szalai Attila is fog. „Senki számára nincsen bezárva a kapu. Ők abszolút főszereplői voltak a sikereknek. Emberileg és játékosként is kiváló karakterek. Kívánom, hogy találjanak olyan klubot, ahol lehetőséget kapnak, és akkor nem látom okát a kihagyásuknak” – fogalmazott az 59 éves szövetségi kapitány.

Rossi arról is beszélt, hogy a Nemzetek Ligája fontos sorozat, mert meghatározza, milyen kalapból sorsolják a nemzeti együttest a jövő évi vb-selejtezőkre. Nagy előnynek nevezte, hogy az A-divízióban szerepelnek a magyarok, mert így az első vagy a második kalapból várják a sorsolást, míg a C-divízióból lehetetlen lenne jó csoport-összeállításban reménykedni.

„Remélem, sikerül megtartanunk a helyünket. Németország és Hollandia erősebb, de a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen papíron nekünk áll a zászló. Tavaly azért jutott fel az élvonalba, mert olyan minőségi játékosai vannak, mint Edin Dzeko és Ermedin Demirović. Ilyen nívójú játékosokkal fogunk találkozni, akik a balkáni futballt vonultatják fel, azaz lelkesek, harcosak, fizikálisak. Ha bárki azt hiszi, könnyű lesz, annak elmentek otthonról” – jelentette ki Rossi a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzéssel kapcsolatban.

A magyar labdarúgó-válogatott 26 fős kerete: * kapusok: Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Tóth Balázs * védők: Balogh Botond, Botka Endre, Dárdai Márton, Gergényi Bence, Willi Orbán, Vas Gábor, Yaakobishvili Antal * középpályások: Bolla Bendegúz, Kata Mihály, Kerkez Milos, Nagy Ádám, Nagy Zsolt, Nego Loic, Nikitscher Tamás, Schäfer András * támadók: Ádám Martin, Csoboth Kevin, Dárdai Palkó, Gazdag Dániel, Horváth Krisztofer, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás.