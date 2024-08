A másodosztályú labdarúgó-bajnokságban továbbra is hibátlan az FK Csíkszereda. Az Ilyés Róbert irányította csapat hétfőn 1–0-ra győzött az FC Argeș vendégeként, így négy forduló után is első a táblázatban. A Hargita megyei együttes csütörtökön 17.30-tól hazai pályán az élvonalban szereplő Unirea Slobozia ellen játszik a Román Kupa playoffkörében.

Remekül kezdte az idényt a csíkszeredai csapat, amely az első fordulóban a Ceahlăul Piatra Neamţ (3–1), a második körben a Viitorul Pandurii Târgu Jiu (1–4), a harmadik játéknapon pedig az FC Câmpulung Muscel (4–1) felett diadalmaskodott, így a bajnokság egyetlen hibátlan együtteseként lépett pályára Mioveni-ben az FC Argeș ellen. Az alakulatok az első fél­időben többnyire előreívelt labdákkal igyekeztek veszélyt teremteni az ellenfél kapuja előtt. A házigazdáknak több gólhelyzetük volt az első játékrészben: előbb Andrei Tofan szabadrúgásból kevéssel tévesztett célt, majd Robert Moldoveanu éles szögből az üres kapu mellé továbbítot, a 37. percben Esteban Orozco fejesénél Raul Palmeș a gólvonalról mentett, a ráadásban pedig Erik Gronner fölé bólintott. Az első felvonásban a vendégeknek egyetlen lehetőségük volt, amelyet rögtön értékesítettek: a 19. percben Babati Benjamin szöglete után Csürös Attila védhetetlenül a hálóba fejelt (0–1). A Nicolae Dică irányította csapat a második félidőben is többet támadott, a 65. percben egyenlíthetett volna, azonban Mihai Roman közelről a keresztlécet találta el. A hazai együttes a hátralévő időben is próbálkozott, viszont a székelyföldi gárda is növelhette volna előnyét: a hosszabbítás végén egy ellentámadásnál Francisco Anderson a büntetőterületben belebonyolódott a cseleibe, ezáltal a védők menteni tudtak. (miska)