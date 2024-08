Tűzszünetet az oltásért

Borrel aláhúzta: ez idő alatt az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO), illetve az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) munkatársai beoltanák a Gázai övezetben élő gyerekeket. Az emberiesség is ezt követeli – tette hozzá a főképviselő, és egyúttal emlékeztetett arra, hogy a térségben élő gyerekek egészségi állapotát már a lakhelyeikről történő elmenekülés és az alultápláltság is legyengítette.

A járványos gyermekbénulást okozó poliovírust júliusban fedezték fel a Gázai övezetben, a Hán-Júniszban és Dír el-Balahban júniusban vett szennyvízmintákban. A Palesztin Nemzeti Hatóság egészségügyi minisztériuma a múlt héten bejelentette, hogy kidolgozta az oltási tervet, ám a megvalósítását a tűzszünethez kötötte. Hozzátette: sikerült előteremteniük 1,6 millió adag oltóanyagot, amely elegendő több mint 640 ezer csecsemő és gyermek számára.

A járványos gyermekbénulás gyógyíthatatlan, de a globális oltókampányoknak köszönhetően szinte az egész világon sikerült megállítani a vírus terjedését.