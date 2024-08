Tóth-Birtan Csaba alpolgármester megkeresésünkre elmondta, három jelentősebb, hosszú utca korszerűsítése kezdődhet el jövő tavasszal: ezek a Cigaretta, a Jókai Mór, valamint a Farm utca. A Cigaretta utcában már zajlik a munka, jelenleg az áramszolgáltató által megbízott vállalat a középfeszültségű vezetékek cseréjét végzi – ez része a tavalyi többnapos, a város több részét érintő áramszünet után kezdeményezett beruházásnak, melyet az Electrica saját költségvetésből készít el. Amint ez a munkálat lezárul, következik a gázszolgáltató, és amint ők végeznek, az önkormányzat is elindíthatja a saját munkálatait. Teljes körű felújítást terveznek, a közművek, az úttest és a járdák, valamint a közvilágítás is megújul. A munkálat dokumentációja még idén elkészül, télen meg tudják hirdetni a versenytárgyalást is a kivitelező kiválasztására, és elvileg jövő évben elkezdődhetnek a munkálatok.

A Jókai Mór utca esetében tervmódosításokra volt szükség, ugyanis itt érkezik be a városba Illyefalváról a szennyvízvezeték, s mivel így is sok vezeték van a földben, egy újabb elhelyezése nagyon körülményes lenne.

A tervező azt javasolta, hogy növeljék meg az újonnan lefektetendő vezeték átmérőjét, így az befogadná és továbbvinné mind a szomszédos községből, mind az utcából érkező szennyvizet. Ez a módosítás pluszköltséggel jár, ami Illyefalvát terhelné, már el is küldték a javaslatot, várják a községvezetés válaszát.

Benkő Árpád Jenő, Illyefalva polgármestere lapunk megkeresésére elmondta, a várostól kapott okirat szerint az új elképzeléssel mintegy 350 ezer lejjel nőnének a költségek, ami a községet terheli. Tárgyalni készülnek a városházával, hogy a költségeket osszák meg, ez egyelőre nem sikerült. Az elöljáró azt is elmondta, amennyiben a módosítás szerint lépnek tovább, az új helyzetre Bukarestnek is rá kell bólintania, ugyanis a község ivóvíz- és szennyvízhálózatának korszerűsítését, bővítését célzó beruházást, mely most átfedésbe került a Jókai Mór utcai munkálatokkal, a Saligny-programból finanszírozzák.

A Farm utca esetében a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, folyamatban a műszaki terv elkészítése, idén ezt is kézhez kaphatja az önkormányzat.

Ha ez megtörténik, a kivitelezési közbeszerzést is elindíthatják, és jövő évben a munkálat is elkezdődhet. Nagy értékű beruházásról van szó, a munkát nem lehet közvetlenül odaítélni, emellett az elmúlt időszakban mindig előkerült valamilyen hátráltató tényező. Nemrég a rendőrség képviselője azzal a kéréssel jelentkezett, hogy a Farm utca és a József Attila utca kereszteződésénél, a Büdös-kút szomszédságában teremtsék meg a parkolás lehetőségét. A hatóság képviselője azzal érvelt, hogy a Büdös-kúthoz autóval vízért érkezők járművei akadályozzák a forgalmat a József Attila utcában. Emellett, mivel a közszállítás bővítése, Szemerját is érintő járatok beindítása is napirenden van, a majdani járatok autóbuszai pedig nem tudnak megfordulni a József Attila utca végén, a megoldás a Farm utca kiszélesítése lehet.

Mint ismert, a felsorolt utcák közül kiváltképp a Farm utca esetében az ott lakók már jó pár éve szorgalmazzák a korszerűsítést. Ez több mint indokolt, itt még aszfaltréteg sincs, a Cigaretta és a Jókai Mór utca állapota pedig eléggé leromlott az elmúlt években.