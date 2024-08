A megyehatáron fekvő Kökösben több fronton dolgoznak, a községközponthoz tartozó Bácsteleken szintén jelentős fejlesztéseket eszközöltek. Az országos helyreállítási tervből (PNRR) származó finanszírozásnak köszönhetően teljesen megújult a bácsteleki iskola, a diákok szeptemberben már a korszerű épületben kezdik a tanévet. A polgármester szerint csupán kisebb, belső simítások maradtak hátra, a tavaly kezdődött felújítás nagyobb munkálatai – a tető, az alap megerősítése, a villanyhálózat cseréje, az épület hőszigetelése, új mellékhelyiségek kialakítása – már befejeződtek.

Dolgoznak a Kökös központjában álló tömbháznál is, mely köré állványokat emeltek, hálót feszítettek ki. A munkakezdési parancsot június végén adta ki az önkormányzat, a kivitelezőnek hat hónap áll rendelkezésére, hogy az épületet hőszigetelje, újracserepezze. A tetőszerkezet cseréjével indították a munkát.

Szintén év végéig kell befejezni egy másik, összetettebb projektet, mely révén hat okos autóbuszmegállót, illetve 15 okospadot telepítenek a községben, továbbá elektromos autótöltőket is beüzemelnek. A kivitelezés előtt az önkormányzat telekkönyveztette az érintett területeket. A beruházás kiegészítéseként átrendezik, megújítják a közterületeket, az önkormányzat pedig egy játszóteret is épít. Tăraș Silviu megjegyezte, az óvoda, iskola udvarán van ugyan, köztéren azonban eddig nem volt játszótér Kökösben.

Tăraș Silviu polgámester

Csatornázás bonyodalmakkal

Szintén az év végéig kell befejezni a szennyvízhálózat kiépítését is, melynek munkálatai 2020-ban Kökösben kezdődtek, majd Bácsteleken folytatódtak; a Vidékfejlesztési Programból (PNDL) finanszírozott beruházást csak akkor lehet átvenni, ha utóbbi településen is lezárult minden munkaszakasz – tudtuk meg. A polgármester elmondta, a község Sepsiszentgyörgyről kapja az ivóvizet, a szennyvíztisztítással azonban Prázsmárhoz csatlakoztak egy nagyobb társulás keretében, melynek másik hat közigazgatási egység, köztük Dobolló is része. Prázsmár közben elveszítette azt az uniós finanszírozást, amellyel eredetileg nekivágott volna a mintegy 60 ezer fogyasztóra tervezett szennyvíztisztító állomás kiépítésének, ezért a kivitelezést kincstári kölcsönből fedezték.

„Most, amikor rácsatlakoztunk, kiszámolták, hogy a befektetésből mennyi jut lakosság­arányosan egy főre, és azt csatlakozási díjként az önkormányzatokra terhelték. Erről a döntésről csak azt követően értesültek az önkormányzatok, hogy jelentős beruházások árán kiépítették a csatlakozási hálózatot. Kököstől 570 ezer lejes díjat kértek” – magyarázta a történteket Tăraș Silviu.

Úgy véli, etikátlan, a közigazgatási egységek között előzmény nélküli az eljárás, hiszen nem kérdezték meg őket arról, részt akarnak-e venni a befektetésben. Mint mondta, tavaly annyit sikerült elérnie, hogy ezt az összeget négy évre felosztva törlesszék a helyi költségvetésből, két részletet már kifizettek.

Ami a munkálatokat illeti, az elöljáró elmondta, Kökösben működik a rendszer, a napokban szerelték fel a szivattyúházakra a villanyórákat, Bácsteleken pedig ottjártunkkor látott neki a kivitelező a feltört utcarészek újraaszfaltozásának. Ugyanezt Kökösben is elvégzik.