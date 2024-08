Tudnivalók a cseh autópályák használata kapcsán /X/

Szerencsére a cseh autópálya matrica vásárlás egyáltalán nem bonyolult. Mivel a csehek is elektronikus matricarendszert használnak, így nem kell Csehországig utazni ahhoz, hogy szert tegyél egy vignettára. Nem kell autópályák menti értékesítési pontot keresgélni és sorban állni sem. A magyar nyelvű Evignet24 weboldalán keresztül néhány kattintással megvásárolhatod, akár több nappal az utazás megkezdése előtt.

Megéri cseh autópálya matricát venni?

Ha szeretnéd minél gyorsabban leküzdeni a távolságokat Csehországon belül, akkor feltétlenül érdemes vásárolnod cseh autópálya matricát. Bár a főutak és a mellékutak is jól kiépítettek, a sebességkorlátozások miatt azokon jóval tovább tart eljutni egyik pontból a másikba, mintha autópályán tennéd mindezt.

Ha tehát fontos számodra, hogy időt takaríts meg, akkor ne hezitálj, szerezd be az elektronikus vignettát, amivel kötöttségektől mentesen közlekedhetsz az országban. Így ráadásul az utazásaidat is könnyebb lesz megszervezned, hiszen mindig követheted a navigációs szoftverek által felkínált legoptimálisabb útvonalat, és nem kell kivételeket megadnod.

Autópályán keresztül nagyon gyorsan közlekedhetsz az olyan nagyvárosok között, mint Prága, Brno és Ostrava. Ha úthasználati jogosultság hiányában kísérelnél meg felhajtani egy fizetős útra, akkor könnyen bírságokat kaphatsz, szóval nem éri meg kockáztatni.

Az egész folyamat mindössze néhány percet vesz igénybe

A fenti linkre kattintva rögtön az Evignet24 megfelelő oldalán találod magad. Először azt kell eldöntened, hogy milyen járműre kívánsz elektronikus vignettát vásárolni. A Tovább gombra klikkelve a jármű adatait kéri a rendszer, azaz a felségjelét és a rendszámát.

Az érvényesség időtartama tekintetében három opciód van: vehetsz egy- illetve tíznapos matricát, de van egy hónapos, sőt, éves is. Az érvényesség kezdetét is te magad választhatod meg. Alapértelmezés szerint a vásárlást követően rögvest használható a vignetta, de későbbi időpontot is kiválaszthatsz a naptárból.

Megadhatsz külön számlázási címet. Az e-mail címed és a telefonszámod megadására azért van szükség, hogy a rendszer értesíteni tudjon, hogy a vásárlás folyamata sikeres volt-e. Ehhez még persze ki is kell fizetned a matricát, amit gördülékenyen megtehetsz online, kártyás fizetéssel. Digitális autópálya matricáról beszélünk, így semmit sem kell kinyomtatnod és kiragasztanod a szélvédőre.

A cseh autópályákon zavartalanul és biztonságosan suhanhatsz négy keréken

Legyen szó akár egy csehországi üzleti útról, akár egy családi kirándulásról, mindenképp jól jársz, ha vásárolsz autópálya matricát. Így zavartalanul, biztonságosan közlekedhetsz az országban, és a bírságoktól sem kell tartanod. (X)