A bukaresti Allkimik Fotóművészeti Egyesület nyílt felhívásához a világ 29 országából több százan csatlakoztak, hogy online alkotásaikat a cianotípia analóg technikájával (180 éves fotográfiai technika, amely a vas-sók UV-érzékenységét felhasználva mélykék lenyomatot eredményez) – a közösségi hálózatok és a kézzelfogható dolgok találkozásaként – Európa több pontján, kiállítóterekben egy nagy installáció formájában mutassák be. Megnyitó és tárlatvezetés: Ștefan Dinu; a projekt kurátora: Sabina Suru, Andrei Tudose. A kiállítás augusztus 31-ig látogatható naponta 11–19 óra között.

SZÉKELY GÉZA TÁRLATA. A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban augusztus 30-án, pénteken 18 órától megnyílik Székely Géza képzőművész Intermezzo című grafikai kiállítása. A tárlatot Deák Ferenc Loránd művészettörténész méltatja, a kurátor Éltes Barna szobrászművész. Az est házigazdája Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítás szeptember 30-ig lesz látogatható hétköznapokon 9 és 16 óra között.

ROMÁNIAI KORTÁRS FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÓTÁBORA. Kovásznán az Őzike Szálloda dísztermében augusztus 30-án, pénteken megnyílik az alkotótáborban készült munkák tárlata. Kiállító képzőművészek: Simona Tănăsescu, Gabriela Ichim, Silvia Tiperciuc, Emilia Marinescu, Ileana Dragomirescu, Andrea Palade Flondor, Andrei Socaciu, Florin Hutium, Ammar Alnahhas, Dan Palade, Cătălin Hrimiuc, Mihail Alexandru, Constantin Maxim.

TORÓ ATTILA FOTÓKIÁLLÍTÁSA. Szeptember 2-án, hétfőn 18 órakor a kovásznai Kádár László Képtárban Kányádi Iréne művészettörténész, a kiállítás kurátora megnyitja Toró Attila sepsiszentgyörgyi fotóművész Átjáró című egyéni kiállítását. Az eseményen fellép a kovásznai Szent István Király római katolikus plébánia Kikapcsolsz zene­kara.

Sepsi Tabakó Festival

Sepsiszentgyörgyön augusztus 29–31. között a Sepsi Arénában szervezik meg a Sepsi Tabakó Festivalt. Állandó programok: 10–18 óráig Magma-műhely a Sétányon; DumaDuba powered by Radio Gaga a Sétányon; 10–20 óráig kézművesvásár a Sétányon és a Vásártéren; 10–4 óráig Retrobooth a Sétányon és a színpadtéren; 11–19 óráig Akadálypálya; 12–20 óráig Kubuk – Társasjátékok a Sétányon és a Kultúra Sátorban; 13–18 óráig Kvíz a Komitátusz – SIFF sátorban; 19–22 óráig Beerpong-bajnokság a Sétányon; csocsó; asztalitenisz; teqball; hoki. A helyszínen lehetőség nyílik megtekinteni és benézni a Duma Dubába, elbeszélgetni a műsorvezetőkkel és marketingesekkel, de akár a technikusoktól is lehet kérdezni, és megtudhatjuk azt, hogyan működik egy kereskedelmi rádió 2024-ben. A rendezvényen – ahol egyébként a 25 éves Rádió GaGa mutatja be a Margaret Island és a Soulwave zenekart a nagyszínpadon – számtalan érdekes koncerttel és programmal várják a fesztiválozókat. További részletek, jegyvásárlással kapcsolatos tudnivalók a tabako.ro honlapon.

Csángó Túrós Puliszka Fesztivál

Tizenkilencedik alkalommal tartják meg a Csángó Túrós Puliszka Fesztivált Hidegségben, a Fatányéros és Csángó Panziónál augusztus 31. és szeptember 1. között. A kétnapos rendezvény záró napját vasárnap reggel fél nyolctól a Mária Rádió közvetíti; rózsafüzért imádkoznak, amit nyolc órától szentmise követ.

Hitvilág

KERESZTÉNY NYÁRI SZABADEGYETEM. A Nézőpont Keresztény Nyári Szabadegyetem egy olyan intenzív önismereti műhely, amely a fiatal felnőtt (20–35 éves) korosztály számára kínál fejlődési lehetőséget, és mindeközben olyan környezetet biztosít, amely a kikapcsolódásra, minőségi szabadidős tevékenységekre is lehetőséget biztosít. A rendezvényt a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség ernyője alatt szervezik meg augusztus 31. és szeptember 4. között Szelterszfürdőn. Az idei téma a jelenlét, melyet öt fejlődési terület mentén járnak körül hiteles és jól képzett szakemberek segítségével. További információk a nezopont.fiff.ma oldalon kaphatóak.

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KONFERENCIA. 13 éve annak, hogy a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum ünnepélyes szentmisével és konferenciával emlékezik Márton Áronra a püspök születésnapjához kapcsolódóan. Az idei megemlékezést, melyre szombaton kerül sor Csíkszentdomokoson, az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal közösen szervezik, egyben emlékezve arra, hogy 800 éves a ferences regula. A Kovács Gergely érsek által főcelebrált, délelőtt tíz órától kezdődő szentmisén Urbán Erik tartományfőnök mond szentbeszédet, majd ezt követően, tizenegy órától kerül sor a Márton Áron zarándokközpontban a konferenciára. Az ünnepi szentmisén és a megemlékezésen részt vesz Cristiana Marinelli, Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátora is. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti. A konferencia teljes programját és annak előadóit megtalálhatják a Márton Áron Zarándokközpont Facebook-oldalán.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16.15-től Egy cica 10 élete (románul beszélő), 16.30-tól Gru 4. (magyarul beszélő), 18.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 18.30-tól Lefkovicsék gyászolnak (magyar filmdráma), 20.30-tól Alien: Romulus (magyarul beszélő), 20.45-től A vadászat éjszakája (román feliratos).

Megjelent

Megjelent a Várad folyóirat friss, dupla száma. Az irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat augusztusi-szeptemberi számát Gáspár Szilárd szatmárnémeti születésű kolozsvári vizuális és performance-művész munkái illusztrálják, az alkotót Kányádi Iréne művészettörténész mutatja be. A Restitutio in integrum rovatban ezúttal Illyés Gyula (1902–1983) Óda a törvényhozóhoz című nagyszabású antidiktatórikus verse olvasható. A lapszám további költői: Lipcsei Márta, Böszörményi Zoltán, Pataki István, Eszteró István, Aknay Tibor, B. Mihály Csilla, Csontos Márta, Juhos-Kiss János. Czilli Aranka kovásznai író-költő ezúttal egy mesenovellával jelentkezik, amelynek a címe szemléletes: Pitypang és az erdőlakók. A dupla Várad újságosbódékban, könyvesboltokban vásárolható meg 10 lejért, előfizetéséről a varadszerkesztoseg@gmail.com e-mail-címen lehet érdeklődni. A korábbi lapszámok a Varad.ro honlapról tölthetők le.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (telefon: 0267 351 057) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos. Honlap:

colegfarmcovasna.ro/hu.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8–16 óráig a következő utcákban szünetel az ivóvízellátás: a Nicolae Iorga utcai 12-es tömbház A, B, C lépcsőházában, a 13-as tömbház A, B, C lépcsőházában, a 22-es tömbház A, B, C lépcsőházában, a 9-es tömbház A, B, C lépcsőházában, az Ág utcai 14-es tömbház A, B, C lépcsőházában és a 15-ös tömbház A, B lépcsőházában.

ÚTLEZÁRÁS. Tekintettel a Sepsi Arénánál zajló Tabakó fesztiválra, Sepsiszentgyörgyön szeptember elsejéig lezárják a Sepsi Aréna és a Sepsi OSK Stadion mögötti parkoló által közrezárt útszakaszt. Ez idő alatt a Sepsi Aréna mögötti mezőgazdasági területeket a Sepsi OSK edzőpályái mellett elhaladó útról lehet megközelíteni.

MEGHALLGATÁS. Ráduly István kormánymegbízott szeptember 5-én meghallgatást tart a baróti városházán. Jelentkezni a 0267 315 444-es telefonszámon lehet. * A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői szeptember 2-án 10 órától meghallgatást tartanak a prefektúrán. Jelentkezni ugyancsak a fenti telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Baróton, pénteken Bibarcfalván és Bodosban. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Pénteken 8–16 óráig Szépmezőn (Ipari Park) és Angyaloson (a farmokon) szünetel az áramszolgáltatás.