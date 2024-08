Mint ismert, az egykori kisstadion helyén két beruházás zajlott, zajlik. A Vasile Goldiș utca felőli részen az önkormányzat a megrendelő, amely a munkálatokat a helyi költségvetésből és kormánypénzekből finanszírozza, a kivitelező a helyi Baumeister cég. Az Ifjúság sétány felőli rész a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklubhoz tartozik, az itt zajló építkezéseket az oktatási minisztérium fizeti.

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, a városházára eső részen a sportszállónak is otthont adó épület elkészült, az udvaron álló sportpályák is készen vannak, a föld alatti parkoló, mélygarázs az egyetlen, ahol még hátravan a betonozás. A tervekben eredetileg aszfaltborítás szerepelt, de ezt végül nem lehetett kivitelezni, így más megoldást kellett találni. A betonozáshoz már megteremtették az előfeltételeket, e hónapban el is készülhet, így az is megtörténhet, hogy a létesítmény ezen részét a város átveheti a kivitelezőtől, a sepsiszentgyörgyi Baumeister vállalattól. Tóth-Birtan Csaba továbbá elmondta, hogy a mélygarázsban ötven hely áll majd a komplexum látogatói rendelkezésére. A sportszállót harminc helyesre tervezték, illetve szintén az épületben kap helyet a sportiskola székhelye, valamint egy sportüzlet. A tetőn egy kávézó kialakítására alkalmas teret is létrehoztak. Azt is elmondta, hogy az épület nincs bebútorozva, így azt használni még nem lehet. A sportpályákat és a mélygarázst ugyanakkor még idén használatba tudják bocsátani, amint a kivitelező átadta a terepet a városnak.

A terület felső, Ifjúság sétány felőli része az oktatási minisztérium finanszírozásával, a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub közvetítésével épült, épül, itt még vannak befejezetlen részek. Nemes Áron, a köznyelven sportiskolaként ismert intézmény vezetője lapunk megkeresésére elmondta, hogy esetükben a munkálatok nagyjából nyolcvan százalékban elkészültek, most az edzőtermekben dolgoznak. Ezen a részen ugyanis birkózásra, illetve labdajátékoknak alkalmas termet, továbbá egy-egy fitnesz- és erőtermet alakítanak ki. Kérdésünkre, hogy a finanszírozással miként állnak, Nemes Áron elmondta, idénre 2,85 millió lej volt előirányozva a munkálatokra, de eddig csak 550 ezer lejt kaptak meg a szaktárcától. Az év eleji ígéret szerint a teljes összeget utalják, illetve pótlást is, amiből az év végéig le lehetne zárni az építkezést. A maga részéről az igazgató reméli, hogy végül ez a forgatókönyv valósul meg.

A teljes létesítmény az idén áprilisban frissített mutatók szerint 19 millió lej körüli összegbe kerül, ezen valamennyit módosít a mélygarázsnál bekövetkezett változtatás. Az oktatási minisztériumra eső része a költségeknek nyolcmillió lej körüli.

Az alpolgármester és az igazgató lapunk érdeklődésére úgy nyilatkozott: a létesítmény működtetése kapcsán egyelőre nem született döntés. A legfontosabb az, hogy idén végre lezáruljon az építkezés, a továbbiakat később tisztázzák.

Amint arról többször beszámoltunk, a sportkomplexum terve még 2009-ben fogalmazódott meg, majd 2011-ben kezdődtek el a munkálatok. Az évek során többször elakadtak, mivel a kormánypénzek rendszeresen elmaradtak. Utoljára 2018-ban állt le több mint két évre minden, az önkormányzat és a sportiskola egyaránt felbontotta a szerződését, ugyanis nem sikerült megegyezni a kivitelezővel az építőipari áremelkedések miatti költségmódosításokról. Változtattak a terven, majd új közbeszerzést írtak ki, 2021 végén sikerült aláírni az új szerződést a kivitelezőkkel, és 2022 tavaszán újraindult az építkezés.