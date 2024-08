Kovászna Megye Tanácsa tegnapi soros ülésén hivatalosan átadta a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak az egészségügyi intézmény frissen befejezett sürgősségi osztályának épületét, melyet uniós források segítségével hozott létre az önkormányzat. A kórház főépületéhez új szárnyként hozzátoldott ingatlan beépített területe közel 800 négyzetméter, és egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a gyermek- és felnőtt sürgősségi ellátást különválasszák. Az épület átadása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tevékenység is elkezdődik az új ingatlanban, hátravan még az orvosi felszerelések, eszközök, berendezések, bútorzat beszerzése, illetve a kibővülő osztály akkreditálása is.

Amint az a megyei önkormányzat ülésén is elhangzott, az új sürgősségi szárny megépítése része az egészségügyi szolgáltatások minőségi javítását célzó beruházásoknak, amelyet Kovászna Megye Tanácsa, amióta a kórház a hatáskörébe tartozik, kiemelt helyen kezel. Mint ismert, több beruházás is történt már e célból, illetve jelenleg is folyamatban vannak építkezések, mások mellett a belgyógyászatnak is otthont adó régi kórházépület korszerűsítése, bővítése vagy az új tüdőkórház létrehozása. A megyei önkormányzat kormány- és uniós forrásokat egyaránt felhasznált ezen célokra.

A testületi ülésen Tamás Sándor elnök elmondta, hogy a sürgősség bővítését, korszerűsítését célzó pályázat a második szakaszába lépett, miután a tulajdonképpeni építkezés lezárult. A második szakasz az orvosi műszerek, berendezések, bútorzat leszállítását, beszerelését jelenti. Néhány külső munkálat is hátravan még, így ki kell alakítani a hozzáférési útvonalakat oly módon, hogy a betegfelvétel és -ellátás akadálymentes legyen. Az új épület egyébként lehetővé teszi, hogy egyszerre 6–8 mentőautót is fogadni tudjanak. Ami a működést illeti, Tamás Sándor emlékeztetett, hogy az új ingatlanban a gyermek- és felnőtt sürgősségek ellátását teljesen külön részlegen oldják majd meg, illetve azokat a vizsgálatokat, melyekért eddig a pácienseket más osztályokra kellett átszállítani (például a képalkotási vizsgálatok: röntgen, komputertomográf), helyben el tudják majd végezni. Az új szárnnyal nagyjából ezer négyzetméteresre nő a sürgősségi ellátásra szánt tér. Az elnök azt is elmondta, hogy a beruházás össz­értéke az elmúlt években tapasztalt árrobbanások és a menet közben tapasztalt más akadályok miatt eléri a 9 millió lejt.

Az új sürgősségi szárny berendezésének, felszerelésének az év végéig kell megtörténnie, ezt követi az akkreditálási, engedélyezési folyamat, majd ezután kezdheti el teljes körű működését.