Élmény és sajátos önfegyelem a lovas táborban

Villám, Álom, Viktor, Virgonc, Henna, Remény és Rozi hátán lovagló, figyelmüket minden rezgésre összpontosító gyermekek délelőtti lovas órája. Kevés szünet, ebéd, majd minden kezdődik elölről. De este, fáradtan is úgy csicsereg a tizenkilenc kis lovas, mint a táborozók többsége bárhol, bármilyen körülmények között. A sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület és a Vadon Lovas Klub e heti Benedek-mezei táborában a ló és a lovas a főszereplő, Nagy Eszter lovas oktató és segítői pedig a lovas pedagógia és a lovas pszichológia magas szintű művelői.

Tizenkilenc kezdő és középhaladó kislovas, hét ló és az oktatók/segítők olyan együttműködésére van szükség ezekben a napokban, amilyen összhangra ritkán adódik példa a mindennapi oktatásban. Nem lehet ellógni a reggeli programokról, amelyek nélkül nincs lovaglás: be kell hozni a lovakat a legelőről, etetni, megpucolni, felnyergelni, és utána indulás a pályára. A kezdőknek futószáras gyakorlás, lépés, a haladóknak ügetés, vágtázás, de nem maradhatnak el az elméleti órák sem, amikor eséstechnikát, illetve a lótartás, a lovas élet legfontosabb tudnivalóit adják át a táborlakóknak. Nincs telefon, semmilyen digitális kütyü, ez is része az oktatásnak – hangsúlyozta Nagy Eszter. A lovas oktató kiemelte segítőit: a 14 éves Szabó Anna Rebekát, aki négyéves kora óta lovagol, több verseny győztese, édesanyját, Szabó Zsuzsa pszichológust, aki a jelenlegi táborban egy neurológiai problémákkal küzdő 12 éves kislány lovas terápiájában segít, ő maga is lovagol, és az újonnan csatlakozott Mihály Reginát.

Egészséges gyermekek esetében a lovaglás erősíti az énképet, az öntudatot, a rátermettséget, ezek a gyermekek sokkal jobban be tudják osztani az idejüket, jobban tudnak tanulni még akkor is, ha több időt töltetnek e sporttal – hangsúlyozta Szabó Zsuzsa. Megismerik a saját határaikat, megtanulják tiszteletben tartani a más határait a ló által, mert annak az egységnek, amit ketten alkotnak – a ló-lovas páros –, egyik alapfeltétele, hogy egymás határait felismerjék és tiszteletben tartsák – mondotta. Terápiás céllal jó eredmények vannak a hiperaktivitás, a figyelemzavar, egyes neurológiai zavarok, az autizmus esetén, nagyon segíti a szociális készségek kifejlődését, a szorongó gyermek beilleszkedését. Az, hogy látszólag uralnak egy négyszáz-ötszáz kilós állatot, növeli az önbizalmukat, formálja a személyiségüket – hangsúlyozza a szakember.

Villám, Álom, Viktor, Virgonc, Henna, Remény és Rozi szombaton 10 órától versenyparipaként mutatkozik be a tábor házi vetélkedőjén, amelyen az érintett szülők és más érdeklődők megnézhetik, mit tanultak a gyermekek ezekben a napokban.