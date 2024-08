Neagu Facebookon közzétett nyilatkozatában bírálta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Kovászna megyei szervezetét, amely hétfőn bejelentette, hogy elfogadja Antal Árpád ajánlatát. Úgy vélte, a konzultatív tanács valójában az RMDSZ csapdája, amelybe beleesett az USR. A szenátor azt állítja, hogy a testület létrehozásával valójában a román nemzetiségűeket mesterségesen egy másodrangú csoportba sorolják, és ezzel megosztják és diszkriminálják Sepsiszentgyörgy lakóit.

Neagu szerint az Antal Árpád által kitalált, úgynevezett konzultatív tanács elfogadásával az USR vezetői voltaképpen a románokat hátrányosan érintő kezdeményezéshez csatlakoznak, és további négy évig arra ítélik a románokat, hogy ne legyen beleszólásuk a politikai döntésekbe. Ionuţ Nea­gu ugyanakkor felhívást intézett a többi román párt vezetőihez, hogy ne fogadják el a sepsiszentgyörgyi polgármester ajánlatát, amely szerinte inkább sértő, mintsem segítő jellegű. Ugyanő úgy vélte, hogy egy polgármesteri hivatalnak a város teljes lakosságát kell képviselnie, konzultatív testületként pedig a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma léphetne fel, amely már 2005-től működik és 45 tagszervezetet számlál.

Mint ismert, Antal Árpád a június 9-ei helyhatósági választások után fogalmazta meg a román pártokhoz intézett felhívását, miután egyetlen román alakulat sem jutott be a városi képviselő-testületbe, illetve mind a 21 tanácsosi hely az RMDSZ-nek jutott, mivel a kis magyar pártoknak sem sikerült megugraniuk a bejutási küszöböt. A polgármester akkor úgy fogalmazott: aggodalommal tölti el, hogy egyetlen román alakulatnak sem sikerült bejutnia, és nem tartja helyénvalónak, hogy a város lakosságának 20 százalékát kitevő román közösség nem lesz képviseltetve a testületben. Ezért felajánlotta a választásokon részt vevő demokratikus román pártoknak (melyeket meg is nevezett: a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az USR) egy konzultatív tanács létrehozását, mely a román ajkú lakosságot érintő kérdésekben (de nem csak) együttműködhet a városi képviselő-testülettel. „Azt akarom, hogy intézményes párbeszéd legyen a polgármesteri hivatal és a román közösség képviselői között” – nyilatkozta akkor Antal Árpád.

Az egyeztető testület ötletének felvetését követően az USR megyei szervezete első rendben visszautasította a lehetőséget, míg a PSD és a PNL háromszéki képviselői nem zárkóztak el. Az USR most hétfőn jelezte, hogy elfogadják a polgármester ajánlatát, és a párt vezetősége már ki is jelölte, hogy mely két volt jelöltjük lenne tagja az egyeztető tanácsnak. A többi felkért román alakulat egyelőre hasonló döntésről még nem számolt be, amint Antal Árpád polgármester sem arról, hogy hol tart a testület felállításának folya­mata.