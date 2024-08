Medvetámadás Vargyason

A kárvallott, Farkas Sándor közbirtokossági elnök az állataira vigyázótól úgy értesült, hirtelen történt a baj. A Kerekhegyben legeltek az állatok, egyszer megjelent a medve és rárontott az állatokra. A kutyák jól reagáltak, de mielőtt menekülőre fogta volna, a medve csak elkapta és leütötte a szépen fejlett, közel háromszáz kilogrammos borjút.

A gazda az illetékeseknek jelentette az esetet, reméli, kártérítést is kap, de mint nyilatkozta, az minden bizonnyal csak töredéke lesz a tenyészbikának nevelt, törzskönyvezésre váró állat valós értékének. „Jóformán nincs olyan hét, hogy valahova a medve ne menjen be és állatot ne öljön meg. Tudok olyan esetről is, hogy embert olyannyira megtaposott, hogy az illető komoly orvosi ellátására szorult. Abból csak azért nem lett nagy hír, mert a csobánok, mondhatni, hozzá vannak szokva, s már nem jelentik a velük meg­esetteket” – nyilatkozta Farkas Sándor.

A közbirtokossági elnök úgy véli, a nemrég elfogadott, medvék kilövését lehetővé tevő törvénynek inkább csak mézesmadzagszerepe van, mert lehet hivatkozni rá. Szerinte az sem Erdővidéken, sem Székelyföldön nem old meg semmit, hiszen az állományhoz viszonyítva a kilőhető egyedek száma nagyon alacsony. „Minden bizonnyal csak Vargyason és Bardoc község területén akad legalább tíz olyan agresszív medve, amelyeket a lakosság nyugalmának érdekében ki kellene lőni, de nem hiszem, hogy egynél, esetleg kettőnél többtől megszabadítanának. Sokkal több engedélyre lenne szükség” – mondotta.

Imets Lajos vargyasi polgármester is a nagyobb szigor híve lenne, de mivel emberéletet nem veszélyeztet az állatok jelenléte, jóformán tehetetlen. Az idén több komoly támadásról is jelentettek – egyszer tíznél több juhot pusztított el egy medve, aztán júliusban ugyanannak a gazdának a marháira kétszer rontott rá vadállat, s ölt meg mindegyik alkalommal egy-egy borjút –, de a kártérítéshez szükséges hivatalos ügyintézésen kívül nem sokban tudott segíteni. „A medvék naponta tesznek kárt a mezőgazdasági terményekben, gyakran az állatállományban is, de sajnos a törvény nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzat annyit segítsen, amennyit szeretnénk” – fogalmazott a községvezető.