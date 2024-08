Japán autók százait várják Kézdivásárhelyre

A Saisho Fest ötletgazdája Tudor Triponescu, aki nyolc évvel ezelőtt egy japán autós blogot kezdett el írni Japán vasak névvel. A rétegblog kimondottan csak a japán autós kultúrára és az ázsiai ország motorsportjára szorítkozott, időközben nagy népszerűségre tett szert. Így jött az ötlet, hogy a fizikai világba is kivigyék a japán autókat, így első alkalommal 2022-ben a fővárosban Saisho Meet címmel hozták tető alá a rendezvényt.

„Időközben megfordultam Kézdivásárhelyen, nagyon szép a vidék, és a pálya is jó feltételeket biztosít. Így a második ki­adás után a harmadikat is itt, Kézdivásárhelyen tartjuk” – közölte a szervező, aki a tavalyi rendezvénnyel is nagyon elégedett volt. „Ahhoz képest, hogy csak egy hónappal korábban hirdettük az első kézdivásárhelyi kiadást, ezer japánautó-rajongó jelent meg a városban, és 15 kilométeres környékén minden szálláshely elfogyott. Idén fél évvel korábban kezdtük a népszerűsítést, reméljük, hogy 1500–2000 ember lesz. Idén nem csak Romániából, hanem Magyarországról, Szlovákiából, Bulgáriából és talán még Olaszországból is érkeznek résztvevők” – mondotta Tudor Triponescu.

Az augusztus 31. és szeptember 1. között zajló rendezvény gazdag programot kínál: lesz autókiállítás (módosított, veterán stb.), versenyzés, driftelés, „taxizni” lehet majd versenyautó anyósülésén, lesz fotózási lehetőség, bemutatják az utolsó generációs, legendásnak számító Subaru Impreza WRX-et. Ezenkívül, aki akar, gokartozhat, szimulátorokat próbálhat ki, és még sok más egyéb szerepel a programban – közölte a Háromszékkel a szervező.