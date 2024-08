Cserélik a gázcsövet a Piac utcában

Korábban beszámoltunk, hogy a kézdivásárhelyi városháza idén közművesítette a város szívében lévő, de csatornahálózattal nem rendelkező Szőcs József utcát, egyúttal kicserélték a vízcsöveket is. Az utca korszerűsítését azonban nem lehetett folytatni, mivel a gázcsövek nagyon kis mélységben helyezkednek el, és félő volt, hogy az alapozást végző gépek elszakítják azokat.

„A munkálat jó ütemben halad, a fővezeték körülbelül az út feléig le van fektetve, ezt a Béke utcától kezdték. Ezzel párhuzamosan a Distrigaz feladata a vezeték hegesztése is – ehhez ők ragaszkodtak, nem mi –, így a csatlakozásokat is ők végzik. Azt ígérték, hogy négy-öt ilyen csatlakozást elvégeznek, ennek neki is fogtak. Remélem, hogy operatívabbak lesznek, mint más alkalommal, és rácsatlakoztatják az új vezetékrendszert a fővezetékre, mert mindaddig, míg a régi rendszer nyomás alatt van, az út korszerűsítését végző cég nem tud nekifogni a munkálatnak, csak miután ez a folyamat is megtörtént” – magyarázta érdeklődésünkre Bokor Tibor polgármester.