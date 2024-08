Több szigorítást is bevezet Sepsiszentgyörgy önkormányzata a hatáskörébe tartozó szociális igazgatóságon keresztül az Oltmező úti szociális tömbházaknál. Az új rendelkezésekkel a lakókra próbálnak hatni, hogy tartsák be az otthonra vonatkozó szabályokat, illetve igyekeznek visszaszorítani a rendellenességeket. Az új, szigorúbb szabályokról tegnapi soros ülésén döntött a városi képviselő-testület.

A vonatkozó döntés meghozatala előtt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy csökkentik a határ­időt, amely után az elmaradást felhalmozó lakókat felszólíthatják, illetve kezdeményezhetik a kilakoltatást azok esetében, akik a felszólítást követően sem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek. Fontos tudni, hogy mivel a két tömbházban lévő lakások szociális besorolásúak, így a kilakoltatás csak bírósági döntés révén lehetséges.

Az alpolgármester továbbá elmondta, hogy mivel nagyon sok a rongálás, próbálják kiterjeszteni a kártérítési felelősséget, azaz amennyiben egy adott lakó nem vállalja, hogy megtéríti a kárt, vagy nem lehet megtalálni az illetőt, akkor az ugyanazon az emeleten élőknek közösen kell fizetniük. Remélik, ezzel több felelősséggel viseltetnek majd az ott lakók az épület iránt, és kevesebb lesz a rongálás. Egy másik módosítás arra vonatkozik, hogy a mulasztások és más problémák, melyeket a lakók okoznak, a lakások odaítélésénél használt pontozási rendszerben is megjelenjenek, azaz befolyásolhassák a végeredményt.

Az Oltmező úti szociális tömbházak esetében már több rendben kellett kilakoltatáshoz folyamodnia az önkormányzatnak, illetve több ilyen tárgyú per is folyamatban van – mondta az alpolgármester. A kötelezettségek elmulasztása nem jellemző általánosan a bentlakókra, de azok száma, akik nem törlesztenek, illetve rongálnak is, elég nagy.