Augusztus utolsó napján tartották a megyénk határán fekvő Vargyas-szorosban azt az eseményt, melynek keretében a târgoviștéi Valahia Egyetem régészei a szorosban végzett tízéves kutatómunkájukról adtak számot. A régészeti nyílt napon a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium IV. osztályos diákjai is részt vettek Keresztély-Krall Anna tanítónő irányításával, aki a sziklaszoros jó ismerője, hiszen az azt hosszú ideig felügyelő baróti Elveszett Világ Egyesület alapító tagja is volt. Néhány diákot szüleik is elkísértek.