Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnöke kijelentette, a decemberi rövidpályás világbajnokságon is az a céljuk a szervezőknek, hogy minden idők legjobb eseményét rendezzék meg.

„Sose akarjuk lejjebb adni, cél a valaha volt legjobb a versenyzőktől, a közönségtől, a nemzetközi szövetségtől” – nyilatkozta a MÚSZ vezetője hétfőn, 100 nappal a világbajnokság előtt. Wladár Sándor megjegyezte, 2017 óta ez lesz a 12. világverseny, amelyet a szövetség jelenlegi csapata szervez. Hozzátette, ezzel meglesz a „vizes Grand Slam”, azaz a nagymedencés felnőtt és junior világbajnokság, valamint a rövidpályás világkupa mellett a rövidpályás világbajnokság is. „Azért szervezhettük meg ezeket a versenyeket, mert Magyarországnak különleges viszonya van a sporthoz” – mondta az elnök.

Wladár Sándor hangsúlyozta, a világbajnokságon leginkább a párizsi olimpián döntős sportolóktól, az ötkarikás aranyérmes Kós Huberttől és Milák Kristóftól, a negyedik Németh Nándortól vagy éppen a rövidpályás specialista Szabó Szebasztiántól várják a legjobb egyéni eredményeket. A csapatot a novemberben sorra kerülő kaposvári országos bajnokságot követően jelölik ki.

A sajtótájékoztatón részt vett Brent Nowicki, a Nemzetközi Úszó Szövetség ügyvezető igazgatója, aki elmondta, 2017-ben és 2022-ben a magyarországi vb hatalmas siker volt. „A Duna Aréna az a helyszín, ahová a világ úszócsaládja már hazajön, a világ egyik leggyorsabb medencéjét építették meg, amelyet az úszósportért rajongó nézők ezrei vesznek körül minden egyes nagy eseményen. Nem véletlen, hogy a legjobb versenyzők csak szuperlatívuszokban beszélnek Budapestről” – fogalmazott.

A vb nemzetközi nagykövete Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó lesz. „Mindig is szerettem a rövidpályás versenyeket. Egy kicsit másképp kell felkészülni rá, sokkal nagyobb szerepe van a rajtnak, a fordulóknak és a víz alatti munkának is. Ezek a viadalok voltak azok, amik felhívták a figyelmet arra, mennyi munkát kell ezekbe a dolgokba is befektetni” – fogalmazott a már visszavonult klasszis, aki jelezte, az olimpia évében sokan nem állnak le a játékok után, hanem csak december végén tartanak szünetet, így véleménye szerint sokan jó formában érkezhetnek majd Budapestre.