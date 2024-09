Elkészítése. A szalonnát mintegy 7–8 milliméteres kockákra vágjuk. A hagymát megpucoljuk és ugyanakkorára aprózzuk. A tojásokat feltörjük, egy tálkába tesszük, hozzáadjuk az ízlés szerinti mennyiségű étel­ízesítőt (én két csapott kiskanálnyit szoktam) és felverjük. (Én egy csöpp olajt is hozzá szoktam kavarni.) Egy felhevített serpenyőbe betesszük a szalonnakockákat. Amikor üvegesre olvadtak, hozzáadjuk a hagymakockákat, kavargatjuk, amikor azok is üvegessé váltak, ráöntjük a felvert tojást, és kavargatjuk. Olyan állagúra sütjük, ahogy szeretjük, de ne szárítsuk túl. (Én félig „puhán” szeretem.)

Tipp: szalonna helyett apróra kockázott császárhúst is használhatunk, háromszor többet. Vagy a szalonnához kolbászkarikákat is tehetünk. Továbbá a felvert tojásba sajtreszeléket is kavarhatunk, akár a kész rántottára is szórhatunk.

Elkészítési idő: 7–10 perc.

Zöldhagymával vagy friss zöldségekkel és friss házikenyérrel tálaljuk.

Szekeres Attila

