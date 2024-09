Átalakult csapattal utazott Marosvásárhelyre a KSE ifjúsági tekecsapata, ahol a múlt hétvégén tartották meg a korosztályos bajnokság 2024–2025-ös idényének nyitófordulóját. A két meghatározó játékosa – Kiss Florián és Mihály Stefánia – nélkül kiálló céhes városi csapat bravúrosan küzdött a helyi VSK ellen, ám végül 2999–2681-re elveszítette a szezon első mérkőzését.

„Tudni kell, hogy az ősz folyamán újra kell építenünk a tavaly bajnoki bronzérmet szerzett ifjúsági csapatunkat. Sajnos két játékosunk nem tudja folytatni velünk a versenyzést: Kiss Flórián külföldön tanul, ezért hagyta el a KSE együttesét, míg Mihály Stefániának a többi csapat nem engedélyezte, hogy továbbra is a fiúk között tekézzen. Stefánia az elmúlt hat évben erősítette csapatunkat, most pedig arra kötelezték, hogy női csapatba igazoljon. Két klub is ezt javasolta, mivel sportolónk az elmúlt években szép eredményeket ért el, sőt, májusban a romániai válogatottban is szerepelt. Talán megijedtek tőle... Kérdezem én, milyen fenyegetést jelenthet egy 18 éves lány az U23-as fiúk között, hiszen a tekében nincsenek pluszpontok, ha a csapatban van egy lány, mint a bowlingban. Na, de ez van! Egy picit jobb eredmények is születhettek volna a hétvégén, de egyelőre az erőnkből ennyire futotta” – nyilatkozta Várdó Olivér szakosztályvezető, hozzátéve, hogy támogatás hiányában a KSE felnőttcsapata idén nem vesz részt az élvonalbeli bajnokságban.

Eredmény: Marosvásárhelyi VSK–Kézdivásárhelyi SE 2999–2681. A csapatunk: Biró Kristóf 456 ütött fa, Szűcs Balázs 385 fa, Lukács Ákos 436 fa, Cseh Áron 443 fa, Lukács Attila 499, Várdó Kristóf 462. (t)