Lapunk megkeresésére Hennning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke elmondta, sikerült időben lezárni a közbeszerzést a péksütemények és a napi gyümölcs esetében, hétfőtől a nyertes szolgáltató biztosítani tudja ezeket a tanulóknak. Háromszéken 22 634 gyerek kap majd kiflit és gyümölcsöt. Az alelnök továbbá elmondta, a tej esetében sajnos nem jártak sikerrel, egyetlen vállalkozás sem jelentkezett a licitre. Ezt újból kiírják, hátha végül sikerül szolgáltatót találni.

Fontos változás ugyanakkor, hogy a kifli és a gyümölcs esetében négyéves keretszerződést kötöttek a szolgáltatókkal. Így nem kell minden évben újra végigmenni a közbeszerzési kálvárián, és a program várhatóan négy évig zavartalanul működhet.

A program költsége a küszöbön álló tanévben valamivel több mint 2,5 millió lej a kifli, illetve 841 ezer lej a gyümölcs esetében. Henning László arról is beszámolt, hogy a közbeszerzés elég sok időt vett fel, még az év elején elkezdték, de időközben az idevágó európai uniós szabályok is megváltoztak, továbbá az óvások miatt is megkésett az eredményhirdetés. Szerencsére idén nem kellett azzal a helyzettel szembesülniük, mint tavaly, amikor jogszabályváltozás is közbeszólt, az alkalmazási útmutatók késtek, emiatt a licitet későn tudták kiírni, ráadásul jelentkező sem akadt, mivel alacsonynak találták az összeget, s végül nem sikerült biztosítani a gyermekeknek a tejet, a kiflit és a gyümölcsöt.