Az elméleti líceumi osztályok közül a társadalomtudomány szakra huszonhat helyet hirdettek, és tizenkilenc telt be. A matematika–informatika és természettudomány osztályt összevontnak tervezték, összesen huszonhat diákkal, de előbbire alig négyen jelentkeztek, ezért mind a ti­zennyolc diák természettudomány szakos lesz. A technológia szakon környezetvédelmi technikusi osztályt hirdettek huszonnégy hellyel, ide tizenkilencen iratkoztak.

A szakiskolások számára a legvonzóbbnak az összevont szállodai dolgozói és állattenyésztési szak bizonyult, az előirányzott tizenkét hely mind a két képesítésnél betelt. Az autószerelői szakon tizenheten folytatják tanulmányaikat.

Mivel a környékbeli iskolákban román nyelven is tanulnak, ilyen szakiskolai osztályokat is hirdetettek. Derzsi-Ráduly Kázmér iskolaigazgató elmondása szerint, bár az érintett iskolákban és közösségekben is jártak, a lehetőség népszerűsítése érdekében pedig segítséget kértek a polgármesteri hivataloktól, senki nem iratkozott sem az állattenyésztői, sem a famegmunkálás szakra.

A felnőttoktatásban részt venni kívánók számára hegyvidéki agroturizmus szak indul. Már elegen jelentkeztek, de vannak szabad helyek, lehet még iratkozni. A sikeresen vizsgázók turisztikai létesítményekben végrehajtói feladatokat láthatnak el, vendégforgalmi irodákban helyezkedhetnek el.

Több osztálynak is megkeseríti az életét, hogy késik az új épület befejezése: a szaktermeket jelenleg osztályteremként is használják, azaz ha szükség van rájuk, az ott berendezkedett osztálynak kell ideiglenesen más helyet találni. „Hivatalos információnk nincs arról, hogy mikorra fejezik be és adják át az új épületet. A rádióból úgy értesültünk, hogy a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség kifogásolt dolgokat, és hagyott hátra megoldani való feladatokat, illetve nagyobb teljesítményű transzformátort kell építeni és be kell szerezni az osztályok berendezését is. Állítólag év végére minden elkészül. Személy szerint már akkor is elégedett lennék, ha a következő tanévet tényleg ott kezdhetnék” – nyilatkozta az igazgató.

Az intézményvezető abban reménykedik, ha tényleg költözhetnek, és az általános iskola is átrendezheti osztályait, akkor felszabadul olyan épület, ahol bentlakást lehetne kialakítani. „Baróton több évtizedes hagyománya volt a bentlakás működtetésének. Most, amikor csökken az erdővidéki diákok száma, nagyon jó lenne, ha ismét fogadni tudnánk távolabb élő, de a képzéseink iránt érdeklődőket, hogy gyarapíthassuk osztályaink létszámát. Minden évben többen megkeresnek azzal, hogy szívesen ránk bíznák gyerekeiket, ha lenne bentlakásunk. Kár, hogy nem tudunk igényeiknek eleget tenni”.