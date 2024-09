Tóth-Birtan Csaba alpolgármester kérdésünkre elmondta, a Gólya utcában épülő végállomáson több rendben is le kellett állítani a munkát. Az egyik fennakadást gázvezeték okozta, mely az útalap előkészítésénél került elő, és nem volt kellő mélységben, mivel korábban a zöldövezet alatt húzódott. A vezeték áthelyezése túl nagy költséget jelentett volna, végül találtak alternatív megoldást. Azt megelőzően szennyvíz-, áram és telekommunikációs vezetékkel gyűlt meg a kivitelező baja, de ezeket is sikerült rendezni, így folytatni lehetett az építkezést. Az alpolgármester szerint október végére a kivitelező lezárhatja a munkát.

A másik, a Păiuș David út és a Kis utca kereszteződésénél található végállomásnál elég sokáig állt a munka, mérnöki utasításokra vártak, de most már ott is tudnak haladni. A két végállomáson kap helyet az elektromos buszok töltőállomásainak egy része is.

Elkezdték kialakítani az új buszmegállókat is. Amint arról beszámoltunk, a tervezett 56 megálló közül 26 fedett szerkezetű lesz, a többinél egy digitális kijelzővel ellátott oszlop mutatja majd, hogy megállóról van szó. Az eszközöket a város még a múlt év végén beszerezte, ám több rendben is egyeztetni kellett a kivitelezővel, hogy ne egyszerre ássák fel a város különböző részeit. Sikerült egyezségre jutni, ma már több helyen láthatóak az új fedett megállók – így a Grigore Bălan vagy a Csíki utca több szakaszán. Minden megállót digitális kijelzővel szerelnek fel. A képernyőkön a menetrend mellett más, az utasoknak szóló információk is megjeleníthetők. Lesznek jegyautomatával felszerelt megállók, ugyanakkor a közszállítási vállalat az elektronikus jegyek bevezetését is tervezi. Adott helyszíneken nem alakítanak ki új megállót, mert ez csak önkormányzati tulajdonban lévő közterületen lehetséges. Ahol a tulajdonviszonyok nem tiszták, le kellett mondani az új megállók kialakításáról, például a Csíki negyedben is.

Új buszmegállókat alakítanak ki. A szerző felvétele

A Multi-Trans közszállítási vállalat szépmezői új telephelyének építése jó ütemben halad, hátravan még a közszállítást irányító digitális rendszer beüzemelése – a kijelzők is ennek részei, melyek közvetlen kapcsolatban lesznek a buszokkal –, de ehhez előbb a teljes infrastruktúrának készen kell lennie.

Mint ismert, a város már korábban beszerezte a közszállítás megújulását, környezetbarátabbá tételét szolgáló 12 elektromos meghajtású autóbuszt, ezek egy része különböző vonalakon az elmúlt hónapok során már hadrendbe is állt. A közszállítás korszerűsítése a városi mobilitási terv része, ennek keretében épült meg az Olton átvezető kerékpár- és gyalogoshíd, az Olt töltésén futó kerékpárút, de ide tartozik a kerékpárkölcsönző rendszer kialakítása és beindítása is.