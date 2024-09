Várfesztivál Nagyajtán

A nagyajtai Jurta Egyesület harmadik alkalommal szervezi meg a Várfesztivált szeptember 6–8. között Nagyajtán a 15. században épült unitárius vártemplom udvarán. A pénteken 17 órakor kezdődő megnyitót követően a citera-műhelymunka záróelőadását hallgathatják meg a résztvevők. Ezt követően megnyílik az állandó jellegű kézművesvásár, majd a baróti Alteregó színjátszó csoport a Nálunk ilyen nincs című színdarabot mutatja be. Őket követik a Művészeti és Népiskola Erdővidéki néptáncosai, a Búzavirág néptánccsoport előadása, a Várfesztivál első napja a Tárkány Művek koncertjével zárul. Szombaton délben vezetett sétán ismerhetik meg a 15. századi unitárius templom történetét Fekete Levente unitárius lelkész közreműködésével, a sétát orgonakoncert zárja. Ezzel párhuzamosan megnyílnak a kézművesstandok és a gyerekfoglalkozások is, amelyek között lesz tányérfestés Tompa Dezsővel, óriáskirakósok, kifestősök a Visit Covasna jóvoltából, valamint nemezelés Nagy Adéllal. 13 órától Marczi Csaba repülőmodellező előadására kerül sor, melyet az erdővidéki fesztiválokról szóló kerekasztal-beszélgetés követ az RMDSZ szervezésében. 16 órától felnőtt mesemondásra kerül sor Csortán Hajnal vezetésével, majd a Várszínpadon klasszikus dalokat ad elő Mocanu Erika mezzoszoprán és Szőcs Botond zongoraművész. A borkóstolón Dúzsi Tamás borait mutatják be. A Lelkes Zenekar, majd a Maszkura és a Tücsökraj koncertjét követően a nap öröménekléssel, nótaesttel zárul a Lelkes zenekar vezetésével. Vasárnap 11 órától ünnepi istentiszteletre kerül sor, majd Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Erdővidék régi térképeken című előadása hangzik el. A Várfesztivált a Gazdag Miklós Polgári Daloskör fellépése zárja. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szeptemberi előadásai: 16-án, hétfőn és 27-én, pénteken 21 órától a főtéren Fire Flow – tűz­zsonglőr-show, rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru; 20-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Wonders of Transylvania – a Reactor de creație și experiment és a Váróterem Projekt koprodukciója együttműködésben a Stereo Akttal, rendező: Boross Martin (14 éven felülieknek, időtartam: 120 perc, szünet nélkül); 25-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc szünet nélkül).

JEGYEK-BÉRLETEK. Szeptem­ber 9-től, hétfőtől lehet jegyeket és mecénásbérleteket vásárolni a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház új évadának előadásaira. A bemutatóra szóló jegyek 10 lejjel, a nagycsaládos jegyek 2 lejjel, a mecénásbérletek 100 lejjel drágultak, a többi jegyár nem változott az elmúlt évadhoz képest.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház a 2024/

2025-ös évadot a Derengés című, Patrick Hamilton Gázláng című színműve nyomán készült pszichothrillerrel nyitja. Írta és rendezte: Rusznyák Gábor. Az előadás 14 év fölötti korosztálynak ajánlott. Az előadás szeptember 16-án 19 órától, illetve 17-én 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában lesz látható, szeptember 18-án 20 órától Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színházban a dráMA fesztivál keretében adják elő. Jegyek válthatók a Vigadó jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Jegyár: a szeptember 16-i elő­adásra 30 lej, a 17-ire 20 lej.

Kiállítás

KÖZÖS KIÁLLÍTÁS. Az árkosi Vízcsűrben (Árkos, Kriza János utca 18.) szeptember 6-án, pénteken 18 órától nyílik Sipos Gaudi Tünde és Nagy Gaudi Mátyás közös kiállítása Örökség tere címmel. Házigazda: Ferenczi Z. Sámuel; kurátor: Rizmayer Péter; megnyitó szövege: Jász Attila, költő, szerkesztő, esszéíró.

Zene

NYÁRESTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi vártemplom udvarán az Öt nyáresti koncert sorozat ma 19 órától folytatódik a Messzehangzó együttessel és Ruszka Sándorral, akik dicsőítő keresztény dalokat adnak elő.

EVILÁGI CSALÁDI KONCERT. Varró Dani korszerű mondókái alapján a sepsiszentgyörgyi Kokojza terasza ad otthont ma 18 órától az Akinek a kedve dalos című Evilági családi koncertnek. Előadják: Orbán Ferenc (ének, gitár), Gábor Szabolcs (szaxofon, furulya, klarinét), Gyergyai Szabolcs (basszusgitár), Balázs Zoltán m. v. (ütőhangszerek). A belépő adományjellegű, ajánlott ár: 20 lej felnőttnek, 10 lej gyermeknek.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.15-től Agymanók 2. (románul beszélő), 16.45-től Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 18.15-tól Velünk véget ér (román feliratos), 18.30-tól Lefkovicsék gyászolnak (magyar filmdráma), 20.30-tól Alien: Romulus (román feliratos), 20.45-től A vadászat éjszakája (román feliratos).

Hitvilág

SZENT KALKUTTAI TERÉZ ANYÁRA EMLÉKEZNEK. A sepsiszentgyörgyi Fenyves utcai Mária Világ Királynője templomban ma 17 órától Szent Kalkuttai Teréz anya tiszteletére tartanak szentmisét, amelyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit.

SZENTSÉGIMÁDÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma a 18 órától kezdődő szentmise után a Medjugorjei Imacsoport szervezésében rózsafüzért imádkoznak.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében az Elengedéseink önleltáros nyitott csoportba várja az érdeklődőket, ahol a különböző életszakaszokban megélt veszteségek, valamint a napi tudatos elengedés és beengedés témáit feszegeti.

BÚCSÚ ELŐPATAKON. Szeptember 8-án, vasárnap 16 órától Sepsiszentgyörgy filiájában, Előpatakon a Szent Kereszt felmagasztalása templomban tartanak búcsús szentmisét, amelynek főcelebránsa és szónoka Hosszu Norbert Lajos sepsiszentgyörgyi segédlelkész lesz.

A CSALÁDPÁSZTOR EVANGELIZÁCIÓS SZOLGÁLAT idén is több kapcsolaterősítő lelki napra, online kurzusra várja a házaspárokat, szülőket. A szeptemberi programokra a regisztráció már elkezdődött: 11-én háromalkalmas online kurzus Gyermekeink és a képernyők témával; 14-én Az imádság házasságot megújító és gyógyító ereje – házaspárok lelki napja Csíksomlyón. Részletek és regisztráció a csaladpasztor.com honlapon.

Röviden

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE találkozót tart ma 17 órától a Gyermekjogvédelem épületében.

MEGHALLGATÁS. Ráduly István kormánymegbízott ma a baróti városházán tart meghallgatást. Jelentkezni a 0267 315 444-es telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Magyarhermányban és Kisbaconban, pénteken Nagybaconban. Honlap: tega.ro.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, szeptember 7-én és 8-án termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

BÉLAFALVI FALUNAP. Szeptember 8-án, vasárnap Bélafalván falunapot tartanak, amely 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, este pedig tűzijátékkal zárul. Hazavárják az elszármazottakat.