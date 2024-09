Visszatér a Lábbusz

Az új tanévben is működik Sepsiszentgyörgy népszerű, mozgásra ösztönző programja, a Lábbusz, melynek járatai szeptember 10-én indulnak újra. A szervezők számos újdonsággal készültek, régi és új diákok mellett önkéntes kísérőket egyaránt várnak, hogy a gyermekek a következő időszakban is gyalogosan, biztonságosan eljussanak reggelente a város különböző iskoláiba.

Mivel a tanévnyitó ünnepségek más-más időpontokban kezdődnek szeptember 9-én, a Lábbusz járatait szeptember 10-én reggel indítják újra – vázolta elöljáróban lapunknak a programot összefogó Buslig Kincső. A gyermekeket a már megszokott találkozási pontokon várják a „sofőrök” és az önkéntesek, akik mintegy 13 kilométert felölelő tíz útvonalon kísérik a csoportokat a tanintézményekbe.

Jövő héten a Székely Mikó Kollégium tanárai, szülők és nyugdíjasok felügyeletével közlekednek a járatok, és további lelkes csapatok is bejelentkeztek, például a Fitness Tribe és a Pro Vitam önkéntesei, illetve nyugdíjasok, szülők is jelezték, hogy idén is lábbuszoznának – Buslig Kincső szerint ez mindenképp biztató visszajelzés számukra. Megjegyezte, tudomásukra jutott, hogy számos leendő előkészítős gyermek és szüleik nagy érdeklődéssel követték a programot, így arra számítanak, hogy az új tanévben bővül a reggelente iskolába gyalogló diákok száma, valamint a kísérők köre is.

Utóbbi kapcsán rámutatott: ahhoz, hogy minden járat biztonságosan eljusson a célállomásra, a gyermekek létszáma függvényében reggelente 18–22 önkéntes kísérőre van szükség. Az előző tanévben 600–700 felnőtt kapcsolódott be a programba (közülük 66 aktív szülő, akik folyamatosan jelen vannak), ők reggelente átlagosan 130–160 diákot vittek el városszerte az iskolákba, ám volt olyan nap is, amikor 220 gyermek kíséretét biztosították.

Ami az újdonságokat illeti, Buslig Kincső elmondta, megújult a matricagyűjtő album, és új nyereménytárgyakat is bevezetnek, lesz majd Lábbusz logós ceruzatartó, tolltartó, valamint kitűző, illetve órarenddel is megajándékozzák a diákokat. A nagyon hideg, viharos napokon, sűrű havazásban is kitartóan lábbuszozó gyermekeket a továbbiakban is dupla ponttal jutalmazzák.