A megyeszékhelyi bölcsődék működéséért felelős intézmény, a Sepsi Bölcsi vezetősége által kezdeményezett újabb csoport létrehozását az indokolta, hogy a májusi határidő után sok igénylés érkezett a szülők részéről.

Albert Andrea, a Sepsi Bölcsi vezetője lapunk megkeresésére elmondta: az iratkozás május végi határidejének lejárta előtt már kiderült, hogy pár gyerek számára nem jut hely a városban működő bölcsődékben. Ráadásul a határidő lejárta után még bőven érkeztek kérések, összesen közel harminc. Ennek alapján úgy döntöttek, kezdeményezik egy újabb csoport létrehozását, hogy a feliratkozottak nagy részének mégis biztosítsanak helyet. Ezt az igényt terjesztették az önkormányzat elé, mely múlt csütörtökön jóváhagyta az új csoport létrehozását.

Ezzel 15-re nő a város magyar tannyelvű bölcsődei csoportjainak száma, amihez hozzájön még három román nyelvű. A tavalyi tanévben ez több mint 380 gyereket jelentett, ami megfelel a többéves átlagnak. Idén a beiskolázási terv szerint 364 gyerekkel számoltak eredetileg.

A bölcsődei csoportok a város öt óvodájában működnek. Az új csoport helyszínéről az igazgató elmondta, azért esett a választás a Hófehérke óvodára, mert abban a városrészben nincsen bölcsőde.

A városi képviselő-testület ülésén egyébként a szükséges személyzet biztosításáról is szavaztak, két pedagógusi hely létrehozásáról, illetve egy betöltetlen állás átalakításáról döntöttek.

Az igazgató azt is elmondta, hogy az új csoport létrehozását a beiskolázási tervbe is be kell építeni, a tanfelügyelőségnek még rá kell bólintania, így némi késéssel indulhat el.