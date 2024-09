A története negyedik idényét kezdő háromszéki csapat az előző szezonban a hatodik helyen zárta a bajnokságot, azonban a Román Kupában a legjobb négy közé jutott. A Kertész Zoltán irányította együttes huszonkét székelyföldi jégkorongozóval vág neki a pontvadászatnak, amelynek alapszakaszában összesen 36 mérkőzés vár rájuk. A narancs-kék mezesek szeptemberben kilenc találkozón lépnek jégre, háromszor a Deme László Műjégpályán, illetve hat alkalommal idegenben. Újdonság, hogy az Erste Ligában szereplő Brassói Corona, Gyergyói Hoki Klub és Csíkszeredai Sportklub csak hazai, román állampolgársággal rendelkező kapust nevezhet, az idegenlégiósok számát pedig háromra korlátozta a Román Jégkorong-szövetség.

„A felmérések után négy hetet jégen készültünk, a tervek szerint haladtunk, a fizikai felkészülést Zakariás Zsolt vezényelte. A kétpólusú tevékenység a visszajelzések szerint remekül működött, ezt pedig a tesztek is alátámasztották. Szerettük volna, ha több edzőmérkőzésünk lesz, végül azonban csak a Bukaresti Steaua és a Gyergyói Hoki Klub ellen játszottunk. A maga módján mindkettő hasznosnak bizonyult, sikerült ráhangolódni az idényrajtra” – fogalmazott Kertész Zoltán, aki két évig másodedzőként segítette a svéd Pelle Torstensson munkáját, majd az előző idényben egyike volt annak a három trénernek, akik irányították az együttest.

„Megtiszteltetés, ugyanakkor kihívás is vezetőedzőnek lenni a háromszéki klubnál. Ismerem a folyamatot, a játékosok többségével évek óta együtt dolgozom. Eddig is fiatal csapatunk volt, azonban ezen a nyáron akarva-akaratlanul tovább csökkent az átlag­életkor. Az elmúlt időszakban a munkamorálra nem lehet panaszom, bízunk és hiszünk a jégkorongozókban. Azt szeretnénk, ha kölcsönösen segíthetnénk egymáson, hogy az alakulat és a játékosok is jól járjanak, ezáltal a jövőre nézve mindenki profitálhat” – mondta az 51 éves szakember.

Kertész Zoltán kiemelte, május óta teljes gőzzel készültek, mindent beleadtak, hiszen szeretnének jól szerepelni. Nem szoktak nyomást helyezni magukra, ám azon lesznek, hogy a lehető legtöbb mérkőzést megnyerjék. Hozzátette, az erőviszonyok majd akkor tisztulnak le, amikor látják, hogy az ellenfelek milyen játékerőt képviselnek. A vezetőedző szerint stabil csapatuk van, a keretük közel sem változott annyit a nyáron, mint a riválisoké, ennek viszont az a hátránya, hogy a vetélytársak sokkal jobban ismerik őket.

A szakember szerint az új szabály, amely szerint az Erste Ligában szereplő együttesek a román bajnokságban három külföldi játékost nevezhetnek, némileg csalóka, hiszen sok a honosított jégkorongozó, ettől eltekintve talán kiegyensúlyozottabb lehet a mezőny. Számukra már az kiváló eredmény, ha a bajnokságban vagy a Román Kupában sikerül a legjobb négy közé jutniuk. Mindig szeretnének egy lépcsőfokkal feljebb lépni, nevelni és fejleszteni a játékosokat, azért dolgoznak, hogy évről évre jobbak legyenek, ezt pedig a jégen is bizonyítani akarják.