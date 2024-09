Elkészítése. A zúzát megpucoljuk, négyfelé vágjuk, megmossuk, majd hagyjuk lecsepegni. A hagymát kevés zsíron lepirítjuk, később hozzáadjuk a fokhagymát is, hogy az is kicsit megpiruljon. Ha üvegessé vált a hagyma, jöhet a só, a bors, az őrölt fűszerkömény, majd 4–5 perc után hozzátesszük a zúzát is. Picit megpirítjuk a zúzát, aztán sózzuk, borsozzuk. Miután kifehéredett, felöntjük egy kevés vízzel, majd megszórjuk a csípős és a csemegepaprikával. Hozzáadjuk a félbevágott paprikát és a negyedelt paradicsomot. Fedő alatt, közepes lángon 1,5–2 óra alatt néha megkeverve, ha kell, a vizet pótolva készre főzzük. Házi galuskával kínáljuk.

Elkészítési idő: 2 óra

Mennyiség: 4–6 személy

Megjelent a 100 dabasi recept férfiasan című kötetben. Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.